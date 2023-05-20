20.05.2023 15:22

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах

Вдягнула на весілля понад сто наречених: історія жительки Тернопільщини

20.05.2023

Роман Васильович

120

Культура, Новини

Поширити:

Наталія Незнайома з Горошови Мельнице-Подільської громади вдягнула на весілля в традиційний вишитий одяг понад сто наречених.

Жінці 94 роки, пише Суспільне.

Жінка у вишиванці
Наталія Незнайома. Суспільне Тернопіль

“Йду до молодої. І вона одягається насамперед в сорочку, все те, в чому вона має ходити, а вже лиш голову вбираю. У четвер приходять жінки шити вінок молодій. Тоді приходять тато, мама, подають хрещатки – три штучки барвінку такого, але щоб чотири листочки було. Тато подає три хрещатки, і мама подає, і тоді якісь матки, тітки, хто там є подають хрещатки. А тоді дають мені ті хрещатки, я сплітаю, тоді розшиваю його і тоді обстригаю, а потім нашиваю листочки зверху. А тепер я продовжую традицію і вбираю на весілля ці давні сорочки”.

Наречена в народному строї
Наталія Незнайома з онукою. Фото: З архіву Наталії Незнайомої

У своїй колекції Наталія Незнайома має десять борщівських вишиванок. Жінка розповіла Суспільному, що їх вишила її сестра, а вона ці сорочки зшивала. Усі свої вишиванки вона хоче передати внукам та правнукам, аби вони продовжили традицію.

“Я свою вишиванку передам онукам, аби вони продовжували традицію Горошівську, вишиванки Горошівські. Кожна вишиванка – це вишита доля”.

 

Теги: весілля, Наталія Незнайома, вишитий одяг, нареені

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована.

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні

© 2014-2021. Офіційний сайт газети "Свобода". Всі права на статті та інші матеріали належать авторам та охороняються Цивільним кодексом України, Законом України "Про авторське право і суміжні права". При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів WEBTOP

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах