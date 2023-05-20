Вдягнула на весілля понад сто наречених: історія жительки Тернопільщини

“Йду до молодої. І вона одягається насамперед в сорочку, все те, в чому вона має ходити, а вже лиш голову вбираю. У четвер приходять жінки шити вінок молодій. Тоді приходять тато, мама, подають хрещатки – три штучки барвінку такого, але щоб чотири листочки було. Тато подає три хрещатки, і мама подає, і тоді якісь матки, тітки, хто там є подають хрещатки. А тоді дають мені ті хрещатки, я сплітаю, тоді розшиваю його і тоді обстригаю, а потім нашиваю листочки зверху. А тепер я продовжую традицію і вбираю на весілля ці давні сорочки”.