Вдягнула на весілля понад сто наречених: історія жительки Тернопільщини

Жінці 94 роки, пише Суспільне.
“Йду до молодої. І вона одягається насамперед в сорочку, все те, в чому вона має ходити, а вже лиш голову вбираю. У четвер приходять жінки шити вінок молодій. Тоді приходять тато, мама, подають хрещатки – три штучки барвінку такого, але щоб чотири листочки було. Тато подає три хрещатки, і мама подає, і тоді якісь матки, тітки, хто там є подають хрещатки. А тоді дають мені ті хрещатки, я сплітаю, тоді розшиваю його і тоді обстригаю, а потім нашиваю листочки зверху. А тепер я продовжую традицію і вбираю на весілля ці давні сорочки”.
У своїй колекції Наталія Незнайома має десять борщівських вишиванок. Жінка розповіла Суспільному, що їх вишила її сестра, а вона ці сорочки зшивала. Усі свої вишиванки вона хоче передати внукам та правнукам, аби вони продовжили традицію.
“Я свою вишиванку передам онукам, аби вони продовжували традицію Горошівську, вишиванки Горошівські. Кожна вишиванка – це вишита доля”.