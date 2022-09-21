З 22 вересня у Тернополі відновлюють масковий режим. Засоби індивідуального захисту відтепер знову обов’язкові у громадському транспорті, у магазинах, ТРЦ, закладах харчування та інших місцях скупчення людей.

Що про це рішення думають пересічні тернополяни і чи носитимуть маски – у них поцікавились журналісти «20 хвилин».

Нагадаємо, що додаткові карантинні обмеження у місті прийняли 21 вересня, на засіданні міського штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру.

Зокрема, з четверга, 22 вересня, масковий режим вводять у місцях масового скупчення населення: у маршрутках та тролейбусах, торгово-розважальних центрах, кафе і ресторанах, закладах культури і мистецтв абощо. Щодо закладів освіти – там працівники можуть самі вирішувати, чи носити їм та дітям засоби захисту, залежно від статистики захворюваності.

Журналісти запитали, чи готові люди знову одягнути маски в громадських місцях.

Відвикла від «ковідних» обмежень

Юліана, 22 роки, викладачка музики

– Я «за» відновлення маскового режиму, бо зараз багато бацил є, всі хворіють. Я особисто одягну маску, хоча вже відвикла від цього, забула, що таке ковідні обмеження. Ліпше у транспорті, лікарнях, продуктових магазинах ходити в масці. Надворі можна і без неї, бо дихати важко, але там де присутнє скупчення людей – засоби захисту потрібні. У школах вчителі або викладачі теж повинні носити маски. А от щодо дітей – хай їхні батьки вирішують.

Дбає про власне здоров’я

Володимир, 68 років, працює у театрі

– До маскового режиму завжди ставився і ставлюсь серйозно. Я вже думав, що під час війни коронавірус зник. Але у мене дочка й зять – лікарі, кажуть, що масками нехтувати не треба. Йде нова хвиля захворювання. Коли бачиш людей, які ходять по площі у масках, й запитуєш їх, а чому так, кажуть, що хворі і бояться кого-небудь заразити. А є категорія людей, які не носили маски і не носитимуть. Я гадаю, що це неправильно. Ми самі маємо дбати про власне здоров’я. Теж саме щодо вакцинації. Здоров’я – перш за все. І перемога звісно!

Обов’язково носитиме маску

Людмила, 38 років, голова ОСББ

– Ставлюсь до відновлення маскового режиму позитивно. Якщо збільшується кількість хворих на «ковід», то таки слід одягати маски. Сама теж її носитиму, звичайно. На вулицях цього не потрібно, але у магазинах, школах, місцях масового скупчення людей і закритих приміщеннях – така умова обов’язкова.

Маска – це не дуже зручно

Володимир, 60 років, працює у спортивній сфері

– Складно щось сказати. Треба знати справжню ситуацію щодо хвороби, а ми за нею не слідкуємо, бо війна. Якщо дійсно є загроза – то, мабуть, потрібен цей масковий режим. Ми до нього звикли, тобто для нас нічого нового немає. Але маска – це трохи незручно. Хоч ми й одягаємо її лише у громадських місцях: в черзі в магазині, у транспорті, деінде, вона приносить дискомфорт. Вдома досі маю ці засоби захисту. Якщо це необхідність для нашого міста – буду їх носити.

Нещодавно перехворіла

Олена, 65 років, пенсіонерка

– Дуже добре, що відновили масковий режим. Я тільки перехворіла на ковід, знаю, що це таке, тому ставлюсь до носіння маски серйозно. Кількість нових хворих щодень більша. Тому треба одягати маску в загальнодоступних місцях.

Дорослі точно повинні носити

Олексій, 23 роки, юрист

– Я думаю, правильно, що відновлюють масковий режим, бо знову з’явився коронавірус. Я особисто носитиму маску. Думаю, це доречно робити у громадському транспорті, у магазинах, у поліклініках тощо. У школах діти навряд чи носитимуть маски, але дорослим це точно обов’язково.