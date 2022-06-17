Днями заклади охорони здоров’я Тернопільщини отримали німецьке сучасне обладнання, вкрай необхідне для лікування важко хворих. Зокрема, коштовні подарунки надійшли у КНП «Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня» ТОР, КНП «Тернопільська обласна клінічна лікарня» ТОР, КНП «Тернопільський обласний клінічний онкологічний диспансер» ТОР, а також інші медичні заклади Тернопільської області, де щодня надають допомогу жителям Тернопільщини, нашим українським воїнам і внутрішньо переміщеним українцям. Приємною звісткою поділився у соцмережах голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко.

«Щиро дякуємо нашим друзям — волонтерам німецько-українського товариства Рейн-Некар міста Гайдельберг за вкрай потрібне сучасне медичне обладнання. Переконаний, завдяки вашій допомозі та висококваліфікованій роботі наших медиків вдасться врятувати не одне людське життя! Обладнання, яке ми отримали завдяки нашим друзям з Німеччини, вже використовують у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії. Мав нагоду особисто ознайомитися з роботою цього устаткування, поспілкуватися з керівництвом та пацієнтами лікарні», – сказав очільник області.

Як зазначили медики, це обладнання допоможе надавати якісніші медичні послуги жителям області, українцям, які приїхали в наш край з різних куточків держави, а також пораненим захисникам України.

«Неодноразово наголошував, одне з пріоритетних завдань у роботі Тернопільської обласної ради — забезпечити своєчасне та якісне лікування у закладах охорони здоров’я комунальної власності.

Вкотре дякую за співпрацю нашим німецьким партнерам!

Тернопільська обласна рада посприяла в отриманні гуманітарної допомоги у вигляді дуже потрібних і сучасних приладів — інфузоматів для пацієнтів КНП «Тернопільський обласний клінічний онкологічний диспансер» ТОР», – додав Михайло Йосифович.

За інформацією лікарів, інфузомат — це не просто апарат для застосування медичних препаратів у хіміотерапії, а спеціальна система, завдяки якій ліки можна вводити кількома способами, з інтервалами у часі, враховуючи різні фактори, що значно покращує якість лікування та віддалені прогнози.

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