Вчителька з Тернопільщини здобула перемогу національної премії «Вчитель року 2025»

У Тернопільській області оголосили переможницю національної премії Goncharenko Centre’s Teachers Award. Найбільшу підтримку у відкритому голосуванні отримала соціальна педагог з Теребовлянського академічного ліцею ім. Ярослави Стецько Наталія Бойчук-Дульгер.

Вона свідомо обрала професію соціального педагога, працює з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, та допомагає створювати у школі безпечне й здорове освітнє середовище. Вона здійснює моніторинг соціально-психологічного клімату, проводить профілактику булінгу й емоційного вигорання, організовує тренінги з розвитку емоційного інтелекту, толерантності та самоповаги. Працює з дітьми з кризових сімей і налагоджує взаємодію між учнями, батьками та педагогами.

Серед ключових результатів своєї роботи педагог відзначає системну профілактику булінгу, запуск програм підтримки дітей із кризових родин та підвищення соціальної компетентності учнів.переможницю очікує участь в урочистій церемонії нагородження, яка відбудеться в грудні в Гончаренко центрі Київ.

Від Тернопільщини до фіналу увійшли Тетяна Головченко та Тетяна Богатинська.