Вчора зупинилось серце 32-річного військового з Тернопільщини

23 лютого обірвалося життя захисника ще одного Героя з Тернопільщини, жителя села Потутори Василя Климковського. Йому було лише 32 роки.

Про важку втрату повідомила Бережанська міська рада.

Василь Климковський був призваний до лав ЗСУ у лині 2022 року. У грудні 2023 року в бою у населеному пункті Кринки Херсонської області зазнав важкого поранення. Більше року чоловік боровся за життя. На жаль, вчора, 23 лютого, його душа покинула тіло…

У смутку залишилися дружина, мати, сестра та брат Героя.

Сьогодні, 24 лютого, о 14-й годині розпочнеться чин похорону. Поховають Героя на Потуторському кладовищі.

“Схиляємо голови в скорботі, висловлюємо співчуття всій родині, друзям та близьким! Сили та міцності пережити Вам цю важку втрату… Вічна пам’ять та слава Герою!”.