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Вчора на Тернопільщині рятувальники ліквідували 8 пожеж

13.08.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Оперативно

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12 серпня підрозділи ДСНС Тернопільщини ліквідували 8 пожеж, врятували лісосмугу та 8 будівель. Про це повідомляють рятувальники.

Зокрема, ліквідовані 3 пожежі в природних екосистемах, на території Чортківської, Збаразької та Колиндянської громад. Горіла суха трава та після жнивні залишки на загальній площі 3,9 га. Під час гасіння врятовано лісосмугу, площею 1 га.

Крім того, ліквідовані 5 пожеж в житловому секторі на території Бучацької, Зборівської, Кременецької, Скала-Подільської та Теребовлянської громад. Під час гасіння врятовані 8 будівель.

Теги: пожежі на Тернопільщині, ГУ ДСНС України у Тернопільській області

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