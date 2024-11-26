Вбивство у Тернополі: цієї ночі на “Східному” загинуло подружжя

На вулиці Дівочій у Тернополі вночі 26 листопада сталась трагічна подія, вбили двох людей.

Як повідомляє 20 хвилин, у ніч на 26 листопада у мікрорайоні Східний у Тернополі сталась трагічна подія, яка шокувала місцевих мешканців. На вулиці Дівочій загинули чоловік і жінка, які, за попередніми даними, були подружжям. Поліція підтвердила факт загибелі двох осіб, однак подробиці інциденту поки залишаються невідомими.

На місце події оперативно прибули правоохоронці, які наразі проводять слідчі дії. Присутність поліції викликала чималий інтерес серед місцевих жителів, які намагаються з’ясувати, що саме сталося тієї ночі.

Наразі жодної офіційної інформації про обставини чи можливі причини трагедії не оприлюднено. Відомо лише, що робота слідчих триває. Поліція обіцяє надати додаткові коментарі після завершення первинного етапу розслідування.