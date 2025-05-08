Важливо про пенсійне забезпечення членів сімей осіб, зниклих безвісти

Непрацездатні члени сім’ї особи, зниклої безвісти за особливих обставин, мають право на призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника за нормами Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Перелік непрацездатних членів сім’ї, які мають право на такий вид пенсії, визначено статтею 36 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Як повідомили у головному управлінні Пенсійного фонду України в Тернопільській області, непрацездатними членами сім’ї вважаються: чоловік (дружина), батько, мати, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли віку 65 років, або пенсійного віку, передбаченого статтею 26 цього Закону; діти (у тому числі діти, які народилися до спливу 10 місяців з дня смерті годувальника) померлого годувальника, які не досягли 18 років або старші цього віку, якщо вони стали особами з інвалідністю до досягнення 18 років.

Діти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх навчальних закладах системи загальної середньої освіти, а також професійно-технічних, вищих навчальних закладах (у тому числі у період між завершенням навчання в одному із зазначених навчальних закладів та вступом до іншого навчального закладу або у період між завершенням навчання за одним освітньо-кваліфікаційним рівнем та продовженням навчання за іншим за умови, що такий період не перевищує чотирьох місяців),

– до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років, та діти-сироти

– до досягнення ними 23 років незалежно від того, навчаються вони чи ні; чоловік (дружина), а в разі їх відсутності

– один з батьків або брат чи сестра, дідусь чи бабуся померлого годувальника незалежно від віку і працездатності, якщо він (вона) не працюють і зайняті доглядом за дитиною (дітьми) померлого годувальника до досягнення нею (ними) 8 років.

Заява про призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника та необхідні документи подаються до сервісного центру головного управління Пенсійного фонду України. Звернутись за призначенням пенсії у зв’язку з втратою годувальника можна також через вебпортал електронних послуг фонду (portal.pfu.gov.ua ) з використанням кваліфікованого електронного підпису або через засоби порталу державних послуг Дія. У такому випадку до заяви додаються скановані копії оригіналів документів.

Обов’язково до пакету документів необхідно додати витяг з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Пенсія призначається незалежно від тривалості страхового стажу, наявного у особи, зниклої безвісти за особливих обставин.

Право на отримання пенсії у зв’язку з втратою годувальника виникає через один місяць з дня внесення інформації про безвісне зникнення особи до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Пенсія призначається відповідно до положень

Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» на період, протягом якого така особа зберігає правовий статус зниклого безвісти за особливих обставин.

Виплата такої пенсії припиняється з першого числа місяця, наступного за місяцем внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, відмітки про встановлення місцеперебування, місця поховання чи місцезнаходження останків особи, зниклої безвісти або зниклої безвісти за особливих обставин.

Відповідно до статті 20 Закону України «Про правовий статус осіб, зниклих безвісті за особливих обставин» розшук особи, зниклої безвісти за особливих обставин, припиняється не пізніше ніж через три дні з дня встановлення місця перебування особи, зниклої безвісти за особливих обставин, місця поховання чи місцезнаходження останків такої особи з повідомленням про це її близьких родичів та членів сім’ї, а також заявника, якщо заявник не є близьким родичем та членом сім’ї.

Про припинення розшуку особи, зниклої безвісти за особливих обставин, невідкладно робиться відмітка в Єдиному реєстрі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. До практичного впровадження відповідних механізмів інформаційного обміну між Пенсійним фондом України та Міністерством внутрішніх справ України щодо осіб, про яких внесена інформація до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, особи, які звертаються із заявою про призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника, зобов’язані повідомляти територіальні органи Пенсійного фонду України про зміни, що можуть вплинути на пенсійне забезпечення.