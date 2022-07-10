Вступна кампанія 2022 в самому розпалі. Пропонуємо вашій увазі матеріал від приймальної комісії ЗУНУ щодо обрахунку конкурсного балу при вступі до закладів вищої освіти. Цього року зміни до вступної кампанії пов’язані із війною в Україні.