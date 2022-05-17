Поранених військових з «Азовсталі» евакуювали в лікарню Новоазовська на території «ДНР», повідомила заступниця міністра оборони Маляр.

Туди доставили 53 важкопоранених бійців. Ще 211 — евакуювали через гуманітарний коридор в окуповану Оленівку. Їх планують повернути на підконтрольну Україні територію за процедурою обміну.