Поранених військових з «Азовсталі» евакуювали в лікарню Новоазовська на території «ДНР», повідомила заступниця міністра оборони Маляр.
Туди доставили 53 важкопоранених бійців. Ще 211 — евакуювали через гуманітарний коридор в окуповану Оленівку. Їх планують повернути на підконтрольну Україні територію за процедурою обміну.
«Завдяки діям українських військових – Збройних Сил України, розвідки, а також переговорної групи, Міжнародного комітету Червоного Хреста й ООН маємо надію, що вдасться зберегти життя наших хлопців. Хочу підкреслити: українські герої потрібні Україні живими. Це наш принцип. Думаю, що ці слова зрозуміє кожна адекватна людина», – наголосив у відеозвернені Володимир Зеленський.