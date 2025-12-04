Важкоатлети з Хоросткова – чемпіони України

24–29 листопада на базі Волинської обласної дитячо-юнацької спортивної школи «Колос» у Луцьку відбувся чемпіонат України з важкої атлетики серед чоловіків та жінок. Змагання зібрали понад 200 найсильніших важкоатлетів з усіх куточків України, які упродовж тижня виборювали звання найкращих у своїх вікових та вагових категоріях.

Як повідомила директорка Хоростківської дитячо-юнацької спортивної школи ім. М. Підодвірного Марія Підодвірна, хоростківчанка Аліна Дадерко здобула титул чемпіонки України. Окрім того, їй присвоїли спортивне звання майстер спорту міжнародного класу. А 27 листопада Віталій Дадерко здобув титул абсолютного чемпіона України.

Нагадаємо, що лише нещодавно на юніорському чемпіонаті Європи з важкої атлетики в Албанії Аліна Дадерко стала триразовою срібною призеркою у ваговій категорії до 63 кг серед юніорок до 20 років. Хоростківчанка посіла друге місце у ривку (97 кг), поштовху (115 кг) та у сумі двоборства (212 кг).

Брат Аліни – Віталій Дадерко – став срібним призером чемпіонату Європи. У ваговій категорії до 79 кг серед юніорів до 20 років наш спортсмен здобув срібло у ривку з результатом 174 кг.

Тренери спортсменів: Ярослав Ваверчак, Вікторія Шаймарданова та Віктор Симів.