Василь Шкляр презентував у Тернополі свій новий художньо-історичний твір «Заячий костел»

Новий роман відомого майстра слова з’явився на світ після п’яти років наполегливої праці митця. Зустріч з автором, якого називають «батьком» українського бестселера, днями відбулася в обласній універсальній науковій бібліотеці.

Під час презентації Василь Шкляр поділився з читачами історією написання прозового твору, розповів про події, покладені в основу сюжету. Адже у романі йдеться про литовських партизанів, «лісових братів», які чинили опір радянському поневоленню Литви. За словами автора, у творі є багато спільного з історією ОУН-УПА та визвольною боротьбою українців-патріотів за волю та незалежність рідного краю.

Назва роману “Заячий костел” є символічною. “Була така заведенція: якщо хтось з молодших хлопчаків встромляє носа в розмову старших, то тоді йому хтось із цих старших каже: “Слухай, давай я краще покажу тобі “заячий костел”. Бере його за скроні і за вуха, піднімає над землею. Це боляче, неприємно. У малого очі на лоба вилазять. “Бачиш “заячий костел?” — “Ні, не бачу”. Лиш би швидше відпустили. Тобто, “заячий костел” у моєму розумінні — це те, що дуже хочеш побачити, але не побачиш ніколи”, — говорить Василь Шкляр.

Приємно, що відомий письменник провів презентацію нового роману саме у Тернополі.Це третє місто, де відбувся такий творчий захід.Наприкінці представлення «Заячого костелу» письменник відповів на запитання гостей свята літератури та підписав охочим свої книги.

Участь у презентації взяли члени національних спілок письменників та журналістів, бібліотекарі, поціновувачі красного письменства.