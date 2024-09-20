Вапнування ґрунту восени — коли і навіщо проводити?

Вапнування ґрунту — одна з останніх садових робіт року. Чому варто посипати грядки вапном? Ідея полягає в тому, щоб підвищити pH ґрунту і позбавитись дефіциту кальцію, розповідає Зелена садиба.

Коли його занадто мало, ґрунт стає кислим, і більшість овочів не можуть поглинати поживні речовини з нього або споживають їх занадто мало. Рекомендується вапнувати як грядки, так і землю під декоративними рослинами.

Але, будьте уважні, ця процедура тільки нашкодить рослинам, які вимагають кислого субстрату, наприклад, рододендрони, гортензії, лохина, верес тощо.

Яке буває вапно?

Вапнування допомагає не тільки розкислити ґрунт, а й наситити його необхідними для рослин елементами. Тобто це ще і якісне добриво.

Доведено, що земля після вапнування стає більш пухкою і значно краще утримує вологу в поверхневому шарі, саме там, де розташовані корені наших рослин. Це значно покращує насичення їх вологою в спеку.

Вапнування також сприяє присутності в субстраті корисних організмів, в тому числі дощових червів, які перетворюють органічні залишки на гумус. Але в сухому ґрунті життєдіяльність корисних мікроорганізмів практично неможлива, тому обов’язково слідкуйте, щоб земля на грядках не пересихала. Мульчування дуже допомагає контролювати зволоженість ґрунту.

В продажі сьогодні можна зустріти вапно різних торгових марок і складу. Вапняне борошно — це майже на 100% карбонат кальцію – СаСО3. Крім карбонату кальцію, до суміші може входити карбонат магнію – MgCO3. Таке добриво називається доломітове борошно і воно вважається більш корисним для городніх культур.

Для бідних піщаних ґрунтів чисте вапняне борошно використовувати не рекомендують, адже така земля відчуває величезний дефіцит у солях магнію. Тому найкращий вибір у цьому випадку саме доломітове борошно.

Гашене вапно (гідроксид кальцію Са(ОН)2) — ще один засіб для вапнування ґрунту. Вважається, що воно працює швидше за вапняне борошно в перші два роки після проведення. Але з часом, після кількох процедур вапнування, ефективність цих двох складів вирівнюється.

Як і коли проводити вапнування ґрунту

Вапнування ґрунту є простою процедурою: просто посипте ґрунт вапном, а потім перекопайте верхній шар на глибину 15-20 см (можна перемішати, наприклад, сапою чи плоскорізом).

Вапно легке — воно має консистенцію меленої крейди, тому потрібно дочекатися ясного безвітряного дня, щоб воно не розлетілося за вітром.

Найкращий час для вапнування ґрунту — пізня осінь. В цей період процедура приносить найкращі результати. Грунт встигає до сезону посадок повністю всотати в себе вапно і повільно розкислитися.

Крім того, овочі не можна садити або сіяти відразу після посипання грядок вапном. Також не рекомендується змішувати вапно з азотними мінеральними добривами. А навесні ми зазвичай вносимо якраз азотні добрива для швидкого старту росту наших рослин.

Для ранньовесняного вапнування (за кілька тижнів до посадок) можна використовувати тільки карбонатні добрива — вапняне і доломітове борошно, крейду.

Гашене вапно (оксидне добриво) особливо не рекомендують вносити навесні, бо кальцій в такій формі швидко надходить у ґрунт, що загрожує збільшенням його pH до рівня 7,2, коли більшість поживних речовин вже є недоступними для рослин.

Крім вапнування існують і інші способи розкислити ґрунт. Детально про це читайте в нашій статті Як розкислити ґрунт.

Як часто і скільки вносити вапна?

Нема потреби вносити вапно в ґрунт частіше одного разу на два або навіть на три-чотири роки. Легкі ґрунти слід вапнувати частіше, важкі — рідше. Варто дотримуватися помірності, адже, як і в усьому, з вапнуванням можна переборщити, і тоді ефект буде протилежним очікуваному.

Рекомендуємо придбати ph метр для ґрунту, який дозволить регулярно контролювати його кислотність та підбирати відповідні засоби для покращення якостей землі на ваших грядках.

Немає точної норми вапнування. Це добриво вноситься в залежності від кислотності ґрунту і може коливатися від 2 до 8 кг на 10 м² грядок. Для сильнокислих та середньокислих ґрунтів норма вапнування значно вища ніж для слабокислих. Останні потребують підтримувального вапнування раз на два-три роки у нормі від 0,5 до 1 кг на 10 м² грядок

Вапнування ґрунту — одна з останніх садових робіт року. Чому варто посипати грядки вапном? Ідея полягає в тому, щоб підвищити pH ґрунту і позбавитись дефіциту кальцію, розповідає Зелена садиба.

Коли його занадто мало, ґрунт стає кислим, і більшість овочів не можуть поглинати поживні речовини з нього або споживають їх занадто мало.

Рекомендується вапнувати як грядки, так і землю під декоративними рослинами. Але, будьте уважні, ця процедура тільки нашкодить рослинам, які вимагають кислого субстрату, наприклад, рододендрони, гортензії, лохина, верес тощо.