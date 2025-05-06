07.05.2025 04:14

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах

Передплати свободу

Вантажівка врізалась у авто на Тернопільщині: двоє людей у лікарні

06.05.2025

Ірина Нова

236

Тернопільщина, Новини, Оперативно

Поширити:

Внаслідок ДТП двоє кермувальників потрапили до лікарні з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості. На Лановеччині не розминулися пікап та вантажний автомобіль, повідомляють правоохоронці.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 5 травня близько 11:30 на трасі Доманеве-Ковель-Чернівці-Тереблече, неподалік селища Вишнівець. На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група Лановецького відділення поліції. У ході перевірки стало відомо, що водій КамАЗу допустив зіткнення з автомобілем RAM1500.

У результаті удару травми отримали двоє кермувальників. Їх бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала до медзакладу. Взяли у чоловіків і зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. За даним фактом відкрите провадження відповідно до статті 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство.

 

Теги: Тернопільщина, ДТП, аварія з потерпілими

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні




© 2014-2024. При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів і реклама в Інтернеті

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах