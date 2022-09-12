Національний банк України зобов’язав обмінники видавати чеки. І все через те, щоб мінімізувати спекуляції на валютному ринку в умовах війни.

Тож, під час купівлі іноземної валюти, касир зобов’язаний видати покупцеві чек, що підтверджує проведення фінансової операції саме у цьому обміннику. Та чи дотримуються працівники обмінників Тернополя встановлених правил?

Обмінник на бульварі Тараса Шевченка

Станом на 12 вересня, як ми переконалися, в обміннику реально придбати як долар, так і євро. Так, за один долар просять 42 гривні, а ось за євро – 41,40 гривень. Якщо ж здавати валюту, то ціна значно нижча: 41,50 гривень за один долар і 40,60 гривень – за одне євро.

Придбати у даному обміннику іноземну валюту нам вдалося. А ось чек видавати тут не поспішали. Касирка аргументувала це так.

– Чеків у нас немає. Сьогодні не працює програма, єдине – можу вам на листку від руки написати, що ви придбали валюту, – каже жінка.

Ми отримали рожевий папірець з написаними від руки цифрами: скільки купили, за яким курсом і дата. Тож довести, що купити валюту саме у цьому обміннику – ви не зможете. Адже на папірці, який нам дали, відсутній навіть підпис касирки.

Обмінник на вулиці Князя Острозького

Аналогічну ситуацію з курсом спостерігаємо і в обміннику ТОВ «ФК «Константа М». Продають долар за 42 гривні, а готові купити у вас – 41,40 гривень. Щодо євро, то купити ви зможете за 41,50 гривень, а ось продати їм – 40,60 гривень.

Валюта в обміннику є: як долар, так і євро. Але і тут за збігом обставин система видачі чеків сьогодні не працює. Натомість жодного папірця, заповненого від руки нам не запропонували, єдине – порадили сфотографувати актуальний курс, що є на вітрині обміннику.

– Програма нам поки що не видає чеки. Всі дані по програмі проходять, але чек не випускає. Наразі фахівці нам лагодять програму і вже маємо незабаром їх видавати. Але сьогодні певно що чеків не буде, – сказала касирка.

Тож купуєте іноземну валюту на свій страх і ризик, і звичайно ж, жодних доказів потім не будете мати.

Обмінник поблизу Центрального універмагу (бульвар Тараса Шевченка)

Придбати долар та євро тернополяни зможуть і в обміннику поблизу Центрального універмагу. Продаж долара – 42 гривні, а євро – 41,50 гривень. Купівля долара – 41,40 гривень, а євро – 40,40 гривень.

Тут вам не лише продадуть іноземну валюту, а й видадуть чек. Там вказують таку інформацію: назва, адреса та номер відділення обмінника. Крім того, зазначається сума іноземної валюти, скільки ви придбали, курс валюти на момент купівлі та сума в гривнях, що ви віддали касиру. І звичайно ж, дата здійснення операції та фіскальний номер програмного реєстратора розрахункових операцій.

Обмінник по вулиці Митрополита Шептицького, 2

Вже поблизу ринку ціна трохи відрізняється. Наприклад, продаж одного долара – 41,90 гривень, а євро – 41,70 гривень. Натомість купити долари вони можуть за 41,40 гривень, а євро – 40,60 гривень.

Після придбання іноземної валюти касирка без нагадувань видала чек. На папері міститься така інформація: назва, адреса та номер відділення обмінника. Також номер квитанції, валюта, що ми придбали, її курс та кількість проданої нам валюти.

Обмінник по вулиці Шептицького ( Ломбард «Алмаз»)

Ще менше за купівлю долару запросили у ломбарді «Алмаз». Продати вам можуть долар за 41,80 гривень, а ось євро – 41,10 гривень. Щодо купівлі, то долар готові прийняти за 41,30 гривень, а євро – 40, 30 гривень.

Жодного чеку касирка не збиралася давати, аж поки ми не стали наполягати. Жінка перепросила і надрукувала квитанцію на принтері та поставила печатку. Одну частину квитанції віддала нам, а іншу – залишила собі.

На квитанції міститься така інформація: скільки коштів віддав покупець, яку валюту та в якій кількості ми отримали. Підпис касира, покупця, а також дата.

Обмінник поблизу залізничного вокзалу

Даний обмінник виявився найдешевшим з усіх, де ми побували. Так, за купівлю одного долара тернополяни мають віддати 41 гривню, а ось за євро – 40,40 гривень. Що стосується продажу валюти, то за один долар та за євро пропонують 39 гривень. Та придбати іноземну валюту у цьому обміннику неможливо. Зі слів касира, наразі ні доларів, ні євро у них немає. Можна лише обміняти на гривні. На запитання: чи з’явиться валюта до вечора або завтра в обміннику? Чіткої відповіді ми не отримали.

Яку інформацію повинен містити чек?

У Національному банку України пояснюють, що саме видача фіскального чеку після кожної купівлі валюти посилить податкову дисципліну і змусить підприємців дотримуватися необхідних правил.

– Відомо, що відповідні фінансові компанії ухиляються і практично не сплачують податок на прибуток. Так, сплачений податок на прибуток таких компаній становить всього 0,00185% від обсягу купленої ними валюти або близько 7 мільйонів гривень за рік на весь ринок. За оцінками НБУ, у першому півріччі 2022 року середня сума податку на прибуток, сплачена одним підрозділом відповідних небанківських установ, становила 165 гривень на місяць. Тому було прийнято встановити вимогу – використовувати реєстратори розрахункових операцій (РРО) під час обміну та видавати клієнтам фіскальні чеки. Інформація про РРО буде передаватися до Національного банку, – йдеться на сайті НБУ.

Кожен фіскальний чек повинен містити базову інформацію:

назву операції (купівля, продаж, обмін іноземної валюти);

назву і код прийнятої валюти;

суму прийнятої валюти;

курс, крос-курс;

назву і код валюти до видачі;

суму валюти до видачі;

суму комісії;

дані про клієнта (прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) фізичної особи);

додаткові реквізити, необхідні для проведення валютно-обмінних операцій.

Розрахунковий документ повинен містити:

підпис клієнта (проставляється, якщо сума валютно-обмінної операції дорівнює або перевищує в еквіваленті суму, зазначену вище);

підпис працівника уповноваженої установи, яка отримала відповідну ліцензію НБУ;

відбиток штампа.

Також ми звернулися до Податкової служби Тернопільської області, аби дізнатися, чи перевіряють працівники місцеві обмінники, чи зафіксовані порушення у їх роботі, і чи можуть касири без чеків відпускати іноземну валюту? Інформацію опублікуємо після отримання змістовних відповідей.

Який курс в обмінниках Тернополя

Ми порівняли курс долара та євро у деяких місцевих обмінниках. Протягом останніх кількох днів долар подорожчав та тримається на рівні 41,8–42 гривні.

У деяких обмінниках курс долара досяг психологічної позначки – 42 гривні. Однак у понеділок, 12 вересня, багато обмінників знизили курс. Купити американську валюту можна за 41,8–42 гривні. Продати по 41,2–41,5 гривень.

Євро вже дешевше за долар приблизно на 50 копійок. Купити європейську валюту можна за 41,1–41,70 гривень. Продати євро в обмінниках Тернополя вдасться за 40,3–40,70 гривень.