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Вагітна жінка постраждала в автотрощі на Тернопільщині: виникла загроза передчасних пологів

15.01.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Детально

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Про автопригоду біля села Великий Глибочок на Тернопільщині 13 січня близько 9:20 повідомив місцевий житель. Він сказав про пошкоджене авто та травмованих людей в салоні.

На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, водій автомобіля “Peugeot”, рухаючись дорогою Тернопіль-Львів-Рава-Руська, не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з автомобілем марки “Citroen Jumpy”.

На момент удару в “Citroen Jumpy” був водій, його 12-річний син та жінка на шостому місяці вагітності.

Вони всі отримали травми, але госпіталізувати довелося майбутню матір, оскільки в неї в результаті удару виникла загроза передчасних пологів. Потрапив до лікарні й кермувальник з іншого автомобіля.

Теги: Тернопільщина, ДТП, аварія з потерпілими

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