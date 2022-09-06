Із недавніх археологічних досліджень в Залізцях, серед сотні і тисячі фрагментів кераміки та скла, є маленькі фрагменти предметів, але з великою і цікавою історією.

Серед різноманітних знахідок, археологам трапилась особлива — фрагмент імпортного скляного кубка із наліпним медальйоном з рельєфними капельками.

Скло гарної якості і відрізняється від місцевого зеленкувато-гутного, отже його привезли в корчму з інших місцевостей.

У пошуках аналогій дослідники знайшли зображення цілих кубків із ідентичними медальйонами у європейському живописі ХVІІ ст. Зокрема, на картинах із вишуканими натюрмортами нідерландського художника Яна Девідса де Хема.

Картини митця датовані 1630-40 рр., що співпадає із хронологією культурного шару в якому була виявлена знахідка.

Зазначимо, що фрагмент кубка знайшли неподалік першого горизонту корчми ХVІІ ст., яку історики досліджували у червні-серпні цього року.

Нагадаємо, що на Тернопільщині завершився другий етап «Залозецької археологічної експедиції». Для вивчення волонтери та керівництво місцевого музею обрали ділянку, що на в’їзді в селище Залізці. А ось об’єктом дослідження стала споруда XVII століття.

За півтора тижня учасникам експедиції вдалось розкрили площу поблизу тієї споруди майже на 100 кв.м. та знайти цінні артефакти. Крім того, навколо цієї споруди вдалося багато знайти скляної тари: келихи, пляшки і плюс велика кількість монетних знахідок. Тож учасники експедиції припускають, що на цьому місці була корчма.