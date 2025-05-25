В уряді пропонують платити 50 тисяч грн усім породіллям

Міністерство соціальної політики України презентувало законопроєкт, спрямований на стимулювання народжуваності та посилення підтримки сімей із дітьми. Документ оприлюднений на сайті Федерації профспілок України й наразі проходить погодження з іншими міністерствами.

Серед ключових пропозицій:

– Допологова підтримка вагітним: застрахованим жінкам — у розмірі 100% заробітної плати, незастрахованим — 7000 грн.

– Одноразова виплата після народження дитини: 50 000 грн для всіх породіль.

– Допомога для відновлення після пологів: розмір визначатиметься урядом після ухвалення законопроєкту.

– Виплати на догляд за дитиною: одному з батьків, опікуну чи родичу, який фактично доглядає за дитиною.

Заплановано нову програму — «єЯсла», яка передбачає компенсацію витрат на послуги догляду за дитиною у приватних дитсадках, освітніх закладах або у ФОПів.

Також хочуть запровадити одноразову грошову допомогу для учнів — «Пакет школяра», що дозволить батькам придбати канцелярські товари, підручники, одяг та взуття.

Натуральна допомога «Пакунок малюка» при народженні дитини залишиться. Крім того, в уряді готують розширення програми «муніципальна няня», яка наразі діє лише для жінок, внутрішньо переміщених осіб.

Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович заявила, що ініціативи мають запрацювати з січня 2026 року, одночасно з новим бюджетним періодом. За її словами, уряд також готує велику стратегію підтримки материнства, яка має забезпечити рівний доступ до освіти всіх дітей, включно з дітьми з інвалідністю.