В Українському католицькому університеті започаткували стипендійний фонд імені родини Базилевичів

Український католицький університет спільно із Ярославом Базилевичем та організацією “Пласт” заснував стипендійний фонд імені Євгенії, Ярини, Дарії та Емілії Базилевич, загиблих внаслідок російського обстрілу Львова 4 вересня.

Наразі в університеті розпочали збір грошей для фонду. Ціль — 100 тисяч доларів. Гроші спрямують на стипендії для студентів, які не мають змоги самостійно оплатити навчання.

“У них мало бути все попереду — у кожної з них. В одну мить я втратив ту багатогранність відчуттів, яку вони всі четверо, кожна по-своєму давали мені протягом нашого спільного життя. Сьогодні я маю найкращі, найщасливіші, найпрекрасніші спогади — все решта ампутовано! Тож прошу кожного допомоги у створенні сталого стипендійного фонду імені Євгенії, Ярини, Дарії й Емілії Базилевич, щоб світ пам’ятав їхні імена”, — каже Ярослав Базилевич.

Традиція створення сталих стипендійних фондів (ендавментів) поширена в університетах Канади та США. Від початку повномасштабної війни в Українському католицькому університеті вже заснували десять стипендійних фондів на честь загиблих військових, які були його студентами чи випускниками.

“У світовій практиці одним із найефективніших способів сталої підтримки викладачів та студентів є заснування сталих фондів — ендавментів. Через створення стипендіального фонду, ми прагнемо передати майбутнім поколінням ті цінності та ідеали, які сповідували Євгенія, Ярина, Дарія та Емілія Базилевич”, — каже проректорка з розвитку та комунікацій Наталія Климовська.

За її словами, створення іменного стипендійного фонду — також виховний момент, який допоможе увіковічити пам’ять про загиблих Євгенію, Ярину, Дарію та Емілію.

Джерело: пресслужба УКУ