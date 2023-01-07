В Україні з`являться нові серії номерних знаків

Нові серії будуть видаватись тим транспортним засобам, які оформлені не в сервісних центрах МВС.

МВС затвердило зміни до Вимог до державних номерних знаків транспортних засобів. Відповідний наказ від 12.12.2022 № 814 набуде чинності з дня його офіційного опублікування, повідомляє Auto24.

Визначено, що на номерних знаках автомобілів, які оформляються в так званому “електронному” форматі (через “Дію”), замість літеросполук, які позначають регіон (перші два знаки), використовуються такі знаки:

“ED”, “DC” – якщо договір укладено з застосуванням засобів електронного кабінету водія функціональної підсистеми Єдиного державного реєстру єдиної інформаційної системи МВС;

“DI”, “PD” – якщо договір укладено через Єдиний державний вебпортал електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (“Дія”).