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В Україні з`являться нові серії номерних знаків

07.01.2023

Ірина Нова

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Новини, Суспільство, Господарка

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Нові серії будуть видаватись тим транспортним засобам, які оформлені не в сервісних центрах МВС.

МВС затвердило зміни до Вимог до державних номерних знаків транспортних засобів. Відповідний наказ від 12.12.2022 № 814 набуде чинності з дня його офіційного опублікування, повідомляє Auto24.

Визначено, що на номерних знаках автомобілів, які оформляються в так званому “електронному” форматі (через “Дію”), замість літеросполук, які позначають регіон (перші два знаки), використовуються такі знаки:

“ED”, “DC” – якщо договір укладено з застосуванням засобів електронного кабінету водія функціональної підсистеми Єдиного державного реєстру єдиної інформаційної системи МВС;

“DI”, “PD” – якщо договір укладено через Єдиний державний вебпортал електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (“Дія”).

 

Автор: Ірина Нова

Мітки: водії, авто, події, цікаво Тернопільщина

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