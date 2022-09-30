Кабінет Міністрів України Постановою № 1082 вніс зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України під час дії воєнного стану.

Про це повідомляє «Я і Закон» з посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Зокрема цими змінами визначено особливості пропуску спортсменів, які включені до складу національних збірних команд України з олімпійських, неолімпійських видів спорту та видів спорту осіб з інвалідністю, тренерів зі складу національних збірних команд України тощо.

За внесеними змінами пропуск через державний кордон здійснюється Держприкордонслужбою за наявності підтвердних документів та за умови виконання правил перетину державного кордону України:

1) спортсменів, які включені в установленому порядку до складу національних збірних команд України з олімпійських, неолімпійських видів спорту та видів спорту осіб з інвалідністю; тренерів із складу національних збірних команд України, які забезпечують підготовку спортсменів, включених до складу національних збірних команд України з олімпійських, неолімпійських видів спорту та видів спорту осіб з інвалідністю; спортивних суддів та фахівців, що забезпечують, організаційне, науково-методичне, медичне супроводження, антидопінговий контроль за підготовкою спортсменів, які включені до складу національних збірних команд України з олімпійських, неолімпійських видів спорту та видів спорту осіб з інвалідністю для участі в спортивних заходах, що проводяться за кордоном;

2) спортсменів, тренерів, які включені до складу команд спортивних клубів найвищих дивізіонів з ігрових видів спорту, осіб, що забезпечують організаційне, науково-методичне, медичне супроводження, які включені до складу команд спортивних клубів найвищих дивізіонів з ігрових видів спорту, спортивних суддів, арбітрів для участі у спортивних заходах, що проводяться за кордоном.

Підтвердними документами для осіб, зазначених у підпункті 1 цього пункту, є рішення Мінмолодьспорту щодо включення до складу учасників спортивного заходу, а документами для осіб, зазначених у підпункті 2 цього пункту, є лист Міністра молоді та спорту, а у разі його відсутності — особи, яка виконує його обов’язки, до Держприкордонслужби щодо участі зазначених осіб у спортивному заході та перетинанні державного кордону відповідними особами.

Особи, зазначені у підпункті 2 цього пункту, можуть безперервно перебувати за кордоном не більше 30 календарних днів з дня перетинання державного кордону, але не менше строку проведення спортивного заходу, зазначеного у листі Міністра молоді та спорту, а у разі його відсутності — особи, яка виконує його обов’язки, до Держприкордонслужби щодо перетинання державного кордону відповідними особами.

Строк перебування за кордоном може бути збільшений у разі, коли зазначені особи після завершення спортивного заходу братимуть участь в іншому спортивному заході, згідно з листом Міністра молоді та спорту, а у разі його відсутності — особи, яка виконує його обов’язки, надісланим до Держприкордонслужби, щодо продовження строку перебування за кордоном відповідних осіб.

У разі не підтвердження мети поїздки уповноважені службові особи Держприкордонслужби відмовляють у перетинанні державного кордону особам, зазначеним у підпунктах 1 і 2 цього пункту, в порядку, визначеному частиною першою статті 14 Закону України “Про прикордонний контроль”.