В Україні запровадили безоплатне харчування для учнів початкових класів

Від жовтня уряд забезпечує безоплатним одноразовим харчуванням учнів 1–4 класів. Для цього за ініціативою Президента України на 2024 рік з бюджету виділено 2 мільярди гривень, які будуть передані місцевим громадам у формі субвенції.

Раніше гарячими обідами забезпечували лише учнів пільгових категорій, а фінансування покривалося коштом місцевих бюджетів. Державна субвенція допоможе гарантувати належний рівень харчування для усіх учнів початкових класів, а також сприятиме формуванню правильних харчових звичок з раннього віку.

Механізм розподілу коштів субвенції затверджений Кабінетом Міністрів України та забезпечить однакові умови для організації харчування в усіх закладах загальної середньої освіти країни.

Основні умови для надання субвенції: Гаряче харчування організовується для всіх учнів початкових класів (1–4 класи). У закладі освіти організовано процес очного навчання або поєднується очне з дистанційним. Розрахунок вартості гарячого харчування для учнів початкових класів не має перевищувати вартість харчування для учнів 5-11 (12) класів.

Усі процеси мають відповідати вимогам Постанови Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 р. № 305, нормам НАССР та законодавству з питань безпечності та якості харчових продуктів.

Субвенція є одним із кроків реформи шкільного харчування. Шкільний обід є важливим елементом турботи про добробут дітей в умовах російської агресії, він закладає основу для їхнього здорового майбутнього, а також є елементом захисту кожного учня / учениці незалежно від того, чи він / вона живе у великому місті, чи в малій громаді.