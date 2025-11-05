В Україні запрацював новий порядок оформлення відстрочок від мобілізації

В Україні 1 листопада набув чинності оновлений порядок оформлення та продовження відстрочок від мобілізації, який спрощує процедуру. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

За словами Шмигаля, понад 720 тисяч відстрочок уже продовжено без жодних дій з боку громадян, адже всі необхідні дані були наявні у державних реєстрах. Більше 80% звернень подаються через застосунок Резерв+, без довідок і особистих візитів.

«Якщо маєте можливість — оформлюйте відстрочку саме через Резерв+. Це швидше та зручніше», — наголосив міністр.

А ті, хто оформляє паперові документи, тепер звертаються не до ТЦК, а до ЦНАПів. Лише за перший день дії нового порядку ЦНАПи прийняли близько 4000 заяв.