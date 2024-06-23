В Україні розпочались жнива

Аграрії вже шести регіонів приступили до збирання третього під час повномасштабної війни врожаю ярових культур. Про результати казати поки зарано, а от прогнози є непоганими.

Отже, станом на зараз очікуємо:

по зерновим і зернобобовим культурам:

– виробництво – 56 млн. тонн (у т.ч. кукурудзи – 28,5 млн. тонн, пшениці – 21 млн. тонн, ячменю – близько 5 млн. тонн);

– експорт – 43 млн. тонн. (зокрема, кукурудзи – близько 25 млн.тонн, пшениці – 15 млн. тонн, ячменю – 2,5 млн. тонн);

по олійних культурах:

– виробництво – 22 млн. тонн (у т.ч. соняшнику – близько 13 млн.тонн, сої – 5 млн. тонн, ріпаку – 4 млн. тонн; по сої можемо оновити рекорд за всю історію Незалежності України);

– експорт – понад 17 млн. тонн.

Звісно, на кінцеві результати, як і завжди, впливатиме погода у наступні півроку.