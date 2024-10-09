В Україні росте кількість втраченої та викраденої зброї

270 945 одиниць зброї втрачено та викрадено в Україні від початку повномасштабного вторгнення. Це 40% від загальної кількості, яка перебуває в реєстрі вкраденої або втраченої зброї.

Понад 78 тисяч зброї було втрачено та викрадено від початку року, повідомляють на сайті Опендатабот. Найчастіше втрачають зброю на Донеччині, у Запорізькій області та Києві. У Тернопільській області станом на початок вересня зафіксовано 700 таких фактів.

Найчастіше втрачають мисливські рушниці (27.9%), автомати (27.8%) та карабіни (10.8%). А серед моделей лідує автомат АК-74 — 51 008 одиниць (18.8%), а також пістолети ПМ (7.4%) та карабіни СКС (4.4%).

Найбільше втрат у прифронтових Донеччині (19.4%) та Запорізькій області (11.8%), а також у Києві (10%).

Нагадаємо, що у серпні 2024 року Президент підписав законопроект № 9538, який надає цивільним особам право декларувати, володіти та використовувати знайдену вогнепальну зброю та боєприпаси для захисту від збройної агресії рф – «Про внесення змін до Закону України «Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України» щодо вдосконалення порядку отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю». Цивільним особам надано право задекларувати наявну зброю та боєприпаси до неї, право володіти та користуватись вогнепальною зброєю та боєприпасами до неї протягом дії воєнного стану в Україні та 90 днів після його припинення або скасування, а також впорядковуються окремі аспекти володіння та поводження з такою зброєю. Визначено обов’язок особи, що знайшла вогнепальну зброю, негайно повідомити Національну поліцію України про такий факт за спеціальним номером «102» або «112» та впродовж 24 годин передати їх до органу Національної поліції України в будь-який зручний спосіб для подальшої здачі чи декларування або вказати на їх місцезнаходження для подальшого вилучення.

Встановлено обмеження щодо декларування особою знайденої вогнепальної зброї, а саме не підлягає декларуванню: зброя калібру більше 12,7 мм, гладкоствольнавогнепальна зброя калібру більше 23 мм, боєприпаси до них, кулемети, гранатомети, міномети, вогнемети, переносні зенітно-ракетні комплекси, ствольні артилерійські системи і боєприпаси до них та інша зброя і боєприпаси, що не можуть перебувати у власності цивільних осіб, вогнепальна зброя і боєприпаси до неї, що є засобом або знаряддям вчиненого кримінального правопорушення; вогнепальна зброя із видаленим чи незаконно зміненим маркуванням; вогнепальна зброя і боєприпаси до неї, закріплені за військовослужбовцями Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, боєприпаси, окремо від вогнепальної зброї.

Цивільні особи не пізніше 90 днів після припинення або скасування воєнного стану в Україні, зобов’язані здати знайдену та задекларовану ними вогнепальну зброю і невикористані боєприпаси до неї до органів Національної поліції України з подальшою можливістю набуття зброї у власність.

Цивільна особа, яка знайшла та задекларувала вогнепальну зброю набуває право власності на неї після спливу трьох місяців з дня здачі знайденої вогнепальної зброї для перевірки до органу Національної поліції України.