В Україні почали перевірку фактичного місця проживання певної категорії громадян: деталі 

У разі непроходження ідентифікації, держвиплати для даних ВПО буде скасовано.

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубинець повідомив, що Національна соціальна сервісна служба проводить перевірку фактичного місця проживання/перебування внутрішньо переміщених осіб.

У разі непроходження ВПО протягом 30 днів ідентифікації їм скасують державні виплати.

З липня 2023 року територіальні органи Нацсоцслужби проводять перевірку фактичного місця проживання/перебування ВПО. До них можуть також залучати посадових осіб органів соціального захисту населення та/або територіальних громад.

Особі, яка перевірятиме, повинна повідомити про перевірку не менше ніж за 2 два календарні дні до її проведення.

У разі повідомлення особою про відсутність на місці (з поважних причин) перевірку відкладуть на два тижні. Якщо ВПО під час перевірки відсутня, посадові особи складуть відповідний акт та залишать повідомлення цій особі.

Непроходження ідентифікації місця проживання ВПО протягом 30 днів – це причина для скасування виплат.

Йдеться про виплати на проживання, які становлять 2 тисячі гривень для дорослих та 3 тисячі гривень для людей з інвалідністю та дітей.