В Україні почали перевірку фактичного місця проживання певної категорії громадян: деталі 

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубинець повідомив, що Національна соціальна сервісна служба проводить перевірку фактичного місця проживання/перебування внутрішньо переміщених осіб.
З липня 2023 року територіальні органи Нацсоцслужби проводять перевірку фактичного місця проживання/перебування ВПО. До них можуть також залучати посадових осіб органів соціального захисту населення та/або територіальних громад.
Особі, яка перевірятиме, повинна повідомити про перевірку не менше ніж за 2 два календарні дні до її проведення.
У разі повідомлення особою про відсутність на місці (з поважних причин) перевірку відкладуть на два тижні. Якщо ВПО під час перевірки відсутня, посадові особи складуть відповідний акт та залишать повідомлення цій особі.
Непроходження ідентифікації місця проживання ВПО протягом 30 днів – це причина для скасування виплат.
Йдеться про виплати на проживання, які становлять 2 тисячі гривень для дорослих та 3 тисячі гривень для людей з інвалідністю та дітей.
Коментарі
Ви задовбали!!! Краще би про житло потурбувались. Тих нещасних копійок навіть на комуналку не стає. Перевірте краще депутатів, які отримують кошти за оренду житла в Києві!
А яка різниця де людина виживає,якщо вона виїхала з окупованої території і немає іншого свого житла в Україні? Чи може хто перевірив скільки коштує аренда житла? Дві тисячи це ні про що. Посоромтеся!Це не допомога,це є символ того,що про тебе держава просто знає. Подивіться на ціни!
А яка різниця де людина виживає,якщо вона виїхала з окупованої території і немає іншого свого житла в Україні? Чи може хто перевірив скільки коштує аренда житла? Дві тисячи це ні про що. Посоромтеся!Це не допомога,це є символ того,що про тебе держава просто знає. Подивіться на ціни!
Я приїхав в Хмельницьк для проходження МСЕК по інвалідності з Полтавської обл, до начала війни за неділю коли почали бомбить Миргород Полтавської обл. Я пішов зареєструватись на ВПО Мене спитали ви біженець я сказав що ні але мені нікуди вертатись в Полтаву. Мене відсторонили з черги тому що реєстрували біженців,з потягатазбусів що прибували з горючих точок, Вмене були ще якісь кошти то виняв квартиру, на роботу ніхто не брав в мене були два інфарта. А кошти закінчувались і я опять пішов в штаб щоб зареєструватися на допомогу тоді придумали що вмене паспорт старого образця книжечка сказали зробіть новий вид паспорт він електронний і скоріше получите допомогу, В мене на Закарпатті є своя квартира в яку я в пустив людей з Херсона біженців даром я зних коштів не беру, тільки вони оплачуют комуналку, і все. Зараз в мене новий паспорт і приписаний офіційно до квартири. Тепер столкнувся з такою проблемою. Що пенсію получаю В приват банке нужно довідку з регістрації проживання, там Цнапі відмовили регістріровати тому що в мене є де жити . Це мені їхати на Закарпаття вигнати тих людей .з квартири. Ви там в кабміні такого накрутили що самі вже неможите вийти з цих проблем ціни на житло піднімається скоєним днем. Що нам робить. Скажіть.
Думаю то стосується тих хто оформив допомогу і чкурнув закордон і отримує там допомогу. Було б правильно зробити таку перевірку… І кошти розділити між ВПО що перебувають на території України… І ще було б доцільно переглянути витрати державного бюджету-думаю логічніше витратити кошти для благоустрою ВПО,пенсіонерів, багатодітних чи малозабезпечених а не на тротуари, стадіони клумби і всяку хі….:ю що коштує міліони. Але то таке нема клумби- порожня кишеня. Ви дивіться бо гроші то таке, а як наші козаки повернуться з передових, що їм скажете???
Привіт. Виїхав у Польщу. Живу на пенсію. Польща не допомагає грішмі. На житло хватає.на їжу так собі. Даже хліб дорожчий.