В Україні хочуть запровадити «податок на готівку»: що це означає

В Україні можуть істотно обмежити готівкові операції, зокрема за рахунок запровадження ще одного податку на зняття готівки.

Про це повідомляє Радіо Трек, з посиланням на «Економічну правду».

Новий податок зможуть запровадити, згідно оновленої концепції податкової реформи («10-10-10»), яку курує заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма.

Така пропозиція у реформі – найбільш контроверсійна. Її метою є боротьба з тіньовою економікою та схемами, що дозволяють ухилятися від оподаткування.

“Оподаткування готівки, на переконання авторів концепції реформи, має підвищити вартість скруток з ПДВ, виплати зарплат у конвертах, тіньового працевлаштування та більшості інших схем,” – пише видання.

Очікується, що працюватиме податок так: під час зняття, наприклад, 100 гривень у банкоматі чи в касі банку з рахунку списуватимуться гроші разом з податком.

Розмір ставки податку наразі невідомий – його ще обговорюють. Джерело в ОП повідомило, що податок не перевищуватиме 10%.

Проте є ймовірність, що у фінальний проєкт закону норма про податок може взагалі не увійти. Це залежатиме також від остаточних ставок ПДВ та ПДФО, які автори законопроєкту обговорюватимуть з міжнародними партнерами.

“Проте майже напевно в податковій реформі будуть інші обмеження на готівкові розрахунки.”

Серед них – заборона на зняття готівки юридичними особами та заборона продажу за готівку підакцизної продукції, – зауважує видання.

При цьому обмеження та податок на готівку пропонується вводити виключно тоді, коли в країні не буде проблем з безготівковими розрахунками, зокрема, як зараз – на тлі перебоїв в електропостачанні та відсутності нормального зв’язку.