В українців відмовляються приймати долари: які банкноти не візьмуть

В Україні відмовляються приймати не лише пошкоджені, а й застарілі банкноти долара (випущені до 1996 року). Для обміну такої купюри слід звертатися до банку, який відправить його банку-кореспонденту за кордон та проведе заміну.

Справа не у зовнішньому вигляді

Тоді як пошкоджені банкноти гривні приймають у відділеннях НБУ, обміном доларів займаються лише іноземні банки. Така послуга оплачується окремо та в залежності від ступеня пошкодження може становити до 50% від номіналу, повідомляє Радіо Трек.

Проблеми можуть виникнути:

з валютою, яка має кілька пошкоджень одразу;

яка значно зношена (стара);

яка порвана;

де є плями фарби.

Залежно від ступеня зношеності чи пошкодження купюри розмір комісії може становити від 5 до 50%. У банках комісія може бути нижчою, а у посередників за високої комісії гроші можуть віддати відразу.

“До Національного банку України надходять численні запити та скарги від громадян щодо відмови банків у прийомі для здійснення валютно-обмінних операцій зношених та пошкоджених банкнот іноземних валют,” – зазначають в інструкції НБУ.

В Україні в обмінниках та обманках відмовляються приймати долари, випущені до 1996 року. Річ у тім, що після 1996-го в США випустили банкноти з новим дизайном та новими захисними елементами. В результаті, деякі касири не можуть відрізнити фальшиві банкноти від справжніх, якщо їм понад 26 років.