11.01.2023 22:49

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах

В українців відмовляються приймати долари: які банкноти не візьмуть

11.01.2023

Ірина Нова

39

Офіційно, Тернопільщина, Новини, Економіка, Суспільство, Цікаво

Поширити:

В Україні відмовляються приймати не лише пошкоджені, а й застарілі банкноти долара (випущені до 1996 року). Для обміну такої купюри слід звертатися до банку, який відправить його банку-кореспонденту за кордон та проведе заміну.

Справа не у зовнішньому вигляді

Тоді як пошкоджені банкноти гривні приймають у відділеннях НБУ, обміном доларів займаються лише іноземні банки. Така послуга оплачується окремо та в залежності від ступеня пошкодження може становити до 50% від номіналу, повідомляє Радіо Трек.

Проблеми можуть виникнути:

  • з валютою, яка має кілька пошкоджень одразу;
  • яка значно зношена (стара);
  • яка порвана;
  • де є плями фарби.

Залежно від ступеня зношеності чи пошкодження купюри розмір комісії може становити від 5 до 50%. У банках комісія може бути нижчою, а у посередників за високої комісії гроші можуть віддати відразу.

“До Національного банку України надходять численні запити та скарги від громадян щодо відмови банків у прийомі для здійснення валютно-обмінних операцій зношених та пошкоджених банкнот іноземних валют,” – зазначають в інструкції НБУ.

В Україні в обмінниках та обманках відмовляються приймати долари, випущені до 1996 року. Річ у тім, що після 1996-го в США випустили банкноти з новим дизайном та новими захисними елементами. В результаті, деякі касири не можуть відрізнити фальшиві банкноти від справжніх, якщо їм понад 26 років.

 

Автор: Ірина Нова

Мітки: цікаво Тернопільщина, гроші, економіка, долар, обмін валют

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована.

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні

© 2014-2021. Офіційний сайт газети "Свобода". Всі права на статті та інші матеріали належать авторам та охороняються Цивільним кодексом України, Законом України "Про авторське право і суміжні права". При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів WEBTOP

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах