5 серпня у Тернополі відбулося офіційне відкриття та представлення першої в Україні встановленої інноваційної сонячної енергетичної системи Smartflower.

Як пояснили розробники, установка SmartFlower використовує передову робототехніку та автоматизацію для відстеження сонця. Вона виробляє до 40% більше енергії, ніж традиційні стаціонарні сонячні панелі. Щодня під час заходу сонця «Розумна квітка» автоматично складатиметься й очищатиметься, щоб підтримувати максимальне використання сонячної енергії.

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Номінальна потужність сонячної системи складає 2,5 кВт, відтак за рік можна отримати від 4000 до 6200 кіловат енергії залежно від погоди і клімату. «Розумна квітка» уже користується популярністю в країнах Європи і США.

«Завдяки таким сучасним інноваційним технологіям, як Smart Flower, ми маємо змогу забезпечити енергетичну незалежність від російського агресора, а це напряму торкається питання національної безпеки України. Подібні установки ми влаштовуватимемо не лише у наших комунальних закладах чи установах, а й максимально підемо назустріч тим підприємцям, які виявлятимуть бажання втілювати подібні проєкти в життя. Сьогодні величезна цінність — це ті компанії та інвестори, які не виводять свій капітал за кордон, а створюють інноваційні продукти і вкладають кошти тут, в Україні»

Реалізація проєкту у сфері зеленої енергетики відбулася завдяки співпраці ТОВ «Енерджі Інжинірингова компанія» з австрійсько-американською компанією Smart Flower Solar у сфері альтернативної енергетики.