В ці хвилини у Тернополі обирають запобіжний захід підозрюваному Івану Козаку та його спільникам. Чоловіки заробляли на допомозі для ЗСУ і загалом привласнили близько 13 мільйонів гривень.

Івана Козака, якого разом з братом підозрюють у привласненні волонтерських грошей, триматимуть під вартою майже два місяці з правом внесення застави у понад мільйон гривень. Таке рішення сьогодні ухвалив суддя Тернопільського міськрайонного суду Олег Вийванко. Захищає підозрюваного державний адвокат Петро Балабан, якого надав суд. Про це розповів батько підозрюваного Василь.

Нагадаємо, вчора оприлюднилась резонансна справа. На Тернопільщині Іван Козак зі спільниками наживалися на допомозі дня українських захисників. Вони купляли собі елітні авто і дорогі смартфони, а решту грошей зберігали на своїх рахунках.