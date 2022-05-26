До 31 травня в Тернополі остаточно сформують перелік вулиць та інших об’єктів, які потрібно перейменувати. Для цього зараз в місті працює комісія з питань перейменування назв вулиць та інших об’єктів з російським походженням.

пояснює міський голова Сергій Надал. – Цей перелік буде запропонований громадськості до обговорення, що триватиме місяць, після чого уже з врахуванням думки населення буде винесений на розгляд сесії, де буде прийнято кінцеве рішення щодо перейменування вулиць». Як повідомляють в міській раді, до її складу увійшли провідні місцеві історики-краєзнавці, філологи з Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, представники депутатських фракцій та працівники структурних підрозділів міської ради«Комісія опрацює усі пропозиції, які були надані громадськими організаціями та мешканцями міста і сформує єдиний перелік вулиць у Тернополі, що будуть перейменовані, та до кожної вулиці надасть варіант нової назви, –– Цей перелік буде запропонований громадськості до обговорення, що триватиме місяць, після чого уже з врахуванням думки населення буде винесений на розгляд сесії, де буде прийнято кінцеве рішення щодо перейменування вулиць».

Міський голова додає, що таке перейменування вулиць не завдасть додаткових незручностей для тернополян, адже мешканцям не потрібно буде переробляти документи, а нові назви вулиць змінюватимуться автоматично у всіх реєстрах та сервісах.