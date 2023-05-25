В Тернопільському обласному художньому музеї відбулася виставка акварелей «Особисті кордони»

18 травня, в Міжнародний день музеїв, в Тернопільському обласному художньому музеї відбулася презентація групової виставки акварелей «Особисті кордони».

Автором ідеї та куратором проєкту є художниця Олена Колєснік, яка після початку повномасштабної війни переїхала з Харкова до Тернополя. Олена залучила до виставки митців із Києва, Рівного, Львова, Краматорська, Одеси, Тернополя, Криму… Експозиція складається із 42 творів, в яких автори намагалися візуалізувати розуміння матеріальних кордонів, інтелектуальні особисті межі, емоційні, фізичні (моє тіло), психічні, сексуальні та духовні. На прикладі робіт учасників представлене різноманіття цього поняття та його інтерпретація у творах. Митці заявляють про свої особисті кордони, чим показують, настільки вивчення своїх меж може дарувати свободу прояву.

У творах простежуються невидимі грані, які створює людина в спробах позначити різницю між власним та чужим внутрішнім світом.

Ця виставка була створена, щоб донести цінність розвитку в питанні особистих кордонів.

Учасники виставки: Олександр Бобришев, Оксана Дученчук, Олена Колєснік, Оксана Черначук-Меншукова, Людмила Степанян, Стефан Стойков, Яніна Калініченко, Олександра Бєляєва-Кодацька, Діана Роде, Sve.te.o, Богдана Гуменюк, Євгенія Коган, Аліна Лобанова, Аліна Левандовська, Оксана Олексіїва, Марія Безкоровайна, Олександра Панфілова, Ірина Казмірук, Оксана Музика, Марія Гумецька, Максим Галіцький, Олена Золочевська.

На вернісаж завітали автори проєкту, тернопільські мистці та поціновувачі мистецтва акварелі. До присутніх із вітальним словом звернулася Світлана Байталюк – директор департаменту культури і туризму ТОВА. Заслужений художник України Євген Удін, художники Микола Мамчур, Михайло Дирбавка побажали учасникам нових творчих здобутків.

Куратор проєкту Олена Колєснік на згадку про виставку подарувала Тернопільському обласному художньому музею авторську акварель «Доторкнутися до променя» (2023).

Виставка триватиме до 9 червня 2023 р. Відвідувачам пропонують ознайомитися з концепцією виставки, а також з допомогою смартфона можна більш детально познайомитися з твором, його автором та кураторським коментарем.

25, 29 травня та 6 червня з 10 до 12 год. охочі зможуть отримати супровід від куратора виставки в ознайомленні з експозицією та окремою підбіркою робіт, які можна придбати.

Фото: Наталя Огінська