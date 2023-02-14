В Тернопільському музеї відбувся вечір пам’яті Антіна Малюци

9 лютого в Тернопільському обласному художньому музеї відбувся вечір пам’яті і презентація виставки живопису і графіки Антіна Малюци «Життя, присвячене мистецтву», приурочені до 115-ї річниці від дня народження мистця.

Експозицію виставки склали твори із фондів Художнього та Тернопільського обласного краєзнавчого музею.

Антін Малюца – графік і живописець, мистецтвознавець, критик, публіцист, культурний діяч, уродженець с. Токи на Підволочищині. В Україні він здобув початкову і фахову освіту, тут відбулося його мистецьке становлення, але, на жаль, через перипетії ІІ світової війни змушений був залишити Батьківщину і виїхати за кордон. Там, переборюючи життєві труднощі і виклики долі, зайняв достойне місце серед мистців української діаспори, не переставав щиро, усіма своїми талантами працювати для України.

З доповідями про життя і творчість мистця виступили працівники художнього музею: заступник директора Ольга Ваврик, головний зберігач Наталія Піщев, старша наукова співробітниця Вікторія Козловська, провідна наукова співробітниця Оксана Мацьків.

Про фонд Антіна Малюци в Тернопільському обласному краєзнавчому музеї розповіла головний зберігач фондів Ірина Ленчук.

Захід відвідали студенти кафедри образотворчого мистецтва, дизайну ТНПУ ім. В. Гнатюка.

Виставка триватиме до 2 березня.

Фото Наталі Огінської