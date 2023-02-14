В Тернопільському музеї відбувся вечір пам’яті Антіна Малюци

Експозицію виставки склали твори із фондів Художнього та Тернопільського обласного краєзнавчого музею.
Антін Малюца – графік і живописець, мистецтвознавець, критик, публіцист, культурний діяч, уродженець с. Токи на Підволочищині. В Україні він здобув початкову і фахову освіту, тут відбулося його мистецьке становлення, але, на жаль, через перипетії ІІ світової війни змушений був залишити Батьківщину і виїхати за кордон. Там, переборюючи життєві труднощі і виклики долі, зайняв достойне місце серед мистців української діаспори, не переставав щиро, усіма своїми талантами працювати для України.
З доповідями про життя і творчість мистця виступили працівники художнього музею: заступник директора Ольга Ваврик, головний зберігач Наталія Піщев, старша наукова співробітниця Вікторія Козловська, провідна наукова співробітниця Оксана Мацьків.
Про фонд Антіна Малюци в Тернопільському обласному краєзнавчому музеї розповіла головний зберігач фондів Ірина Ленчук.
Захід відвідали студенти кафедри образотворчого мистецтва, дизайну ТНПУ ім. В. Гнатюка.
Виставка триватиме до 2 березня.
Фото Наталі Огінської