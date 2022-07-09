Сьогодні у затишній залі Тернопільського обласного краєзнавчого музею було містично. Мистецька імпреза прикарпатської поетеси, новелістки, уродженки м. Надвірної Власти Власенко усіх, направду, зачарувала.

Незвичну, дуже креативну презентацію своєї творчості поетеса представила перед глядачами. А ті, затаївши подих, стали учасниками нереального дійства, головна роль у якому була відведена книзі.

Пані Богдана Ковалюк (справжнє ім’я поетеси) з хвилюванням і натхненням представила нам свої збірки “Зґарди” та “Афини”, які вмістили у собі цікаву еклектику сучасності та автентику філософських, майже містичних поезій, а прикарпатський діалект став їх особливою родзинкою.

Творчу зустріч розпочав директор Тернопільського краєзнавчого музею Ярема Шатарський та представив глядачам поетесу, а насолодитись миттю поезії та спілкування прийшли працівники музею та запрошені гості.

Дякуємо, пані Богдано, що у цей непростий час нам вдалось хоч на мить відволіктись та поринути у дуже приємну атмосферу душевності та ліричності.

Завідувачка художньо-рекламного відділу Оксана Кульчицька.