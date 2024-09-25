В Тернопільській обласній раді з’явилася нова депутатка

24 вересня Тернопільська обласна територіальна виборча комісія Тернопільської області прийняла Постанову про реєстрацію Василенко Ганни Миколаївни депутаткою Тернопільської обласної ради, обраної в єдиному виборчому окрузі за єдиним виборчим списком від Тернопільської обласної організації Політичної партії “Слуга народу”.

Для прийняття такої постанови заява про реєстрацію Ганни Василенко депутаткою була написана нею ж. А набуде вона повноважень коли постанову оголосять на наступному пленарному засіданні сесії.

Зараз новоспеченна депутатка працює заступницею генерального директора «Укрінформу». А до того працювала начальницею Управління інформаційної політики та комунікацій з громадськістю Тернопільської ОДА.

Джерело: Газета “Місто”