В старому будинку Тернополя знайшли сецесійні розписи

Два дні знадобилося реставраторам зі Львова, щоби в Тернополі знайти сенсаційну знахідку – сецесійний розпис в одному із будинків міста по вулиці Сагайдачного. Будинок під номером 11 розташований у самому серці міста. За словами, краєзнавиці Оксани Ленчук цей будинок має близько 100 років. Його колись використовували для здачі в оренду. Так тоді робили із багатьма будинками в місті, їх називали «дохідними». Після Другої світової війни небагато залишилося. Хтозна, що під сучасними ремонтами у них заховано.

Реставраційні роботи ініціювала громадська організація «Брами Тернополя» за кошти благодійників. До речі, за їх сприяння реставрували старовинну браму у цій самій камʼяниці.

– Роботи проводили реставратори з реставраційної майстерні “Ґарда” зі Львова, – розповідає голова громадської організації «Брами Тернополя» Вікторія Найчук. – В епоху сецесії розписи зазвичай робили на стелі та вгорі на стінах. Тому, щоби працювати, необхідне було спеціальне риштування. Його оренда доволі коштовна, плюс оплата праці реставраторів.

Реставратори працювали лише день, з ранку до вечора, і вдалося дослідити лише одну невелику ділянку на стіні. Її можете побачити на фото. Вікторія зазначає, що особливістю сецесійних розписів є рослинні орнаменти, зокрема квіткові мотиви у ніжних пастельних відтінках: бежевий, блідо зелений, блакитний, а також світлі відтінки червоного і коричневого.

– Можливо, хтось скаже, що це зараз не на часі, але війна змусила ще більше цінувати нашу історію, – додає Вікторія. – Дуже хочеться, щоб ми знали про давній Тернопіль не лише з книжок. А й зберегли «німих свідків» історії міста, які надалі можуть стати туристичними магнітами.

Реставраційні роботи у підʼїзді будинку на вулиці Сагайдачного ще будуть тривати. Однак на це потрібні чималі кошти. Тому кожен, хто шанує історію свого файного міста, може долучитися і внести свою невелику частку у відродження давнього Тернополя.

Оксана СМІЛЬСЬКА