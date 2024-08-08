В «Подолянах» фінальні знижки літнього розпродажу до 70 %

В ТРЦ «Подоляни» фінальні знижки літнього розпродажу – до 70 %*! Безліч акційних пропозицій для оновлення вашого гардеробу та оселі. Купуйте вигідно, а зекономлені кошти донатьте на ЗСУ!
Brocard – 15.07-25.08.2024 ( до 50 % )
Укр Золото -10 % на другу прикрасу до 31.08.24
Люксоптика – До – 50 % на оптику
Секунда / Дека – Знижка до вересня 20 % , повертається від вартості першої покупки на другу покупку.
До -50% годинник за пів ціни
Золота країна – до кінця серпня срібло 1+1= 3, -60 % краща ціна, діаманти 5000= 500
Monte napoleonе -30 % на літню колекцію (до кінця місяця )
Intertop -50 % на літню колекцію від 20.06 до 15.09.2024
Benvenuto – -20-30 % на літню колекцію
Men’s club – 40% на другу одиницю (весь асортимент) до кінця літа
Срібна лінія – На літню колекцію на все – 50 %
Bicycle – літній розпродаж до -70%
Shade – до 20 % на літній асортимент ( до кінця літа )
Sova – на все ( окрім нових колекції) до -45%
Kleo -50% розпродаж
Ajour – на моделі минулого року до 70% до кінця літа
Love you – 70 % на діаманти (до кінця літа)
Marc Aurel- -50% на старі колекції (до кінця літа)
Moda club – -50% на літній товар до 31.08.24
Mida (взуття) – 30% на літні товари
Kristi store – знижки 30%
Cropp – розпродаж до 70% до 07.08.24
Подіум – знижки на літній асортимент
МВМ – до -25% до кінця літа
Sinsay- розпродаж до -50% до кінця літа
Dobra mama – літні знижки до 70%
Шафа – 10% на літню взуття до кінця літа
Vloria- Розпродаж на літній асортимент до 70 %
20% на другу одиницю не акційну
Goldi – на літню колекцію від 70% до кінця літа
Fashion time – на літню колекцію від 20 % до кінця літа
Miss- до -50 % на літній асортимент до кінця літа
Coosh – літня колекція від 50%
Trend – -60% на другу річ з літньої колекція до кінця серпня
Colin’s – літній розпродаж + на товари зі знижками. Купуй 2 отримуй 1 в подарунок
Paloma – розпродаж до -70% з 05.08-18.08
Vivaldi – sale до -70% до 30.08.2024
Solmar – літній розпродаж до -70% (14.06-14.08)
Waikiki – до 70 % на товар з червоною етикеткою
W.E. Outlet – від 50 % на товар
Reserved – літній розпродаж до 70 %. До 20.08.24 або до закінчення товару
Столична ювелірна фабрика – до 15.08.24<span class=”Apple-converted-space”> </span>знижка 10% при курівлі обручки на другу одиницю
До кінця серпня покупки від 7000 тис – 5%, 20000-7 %. -70% на діаманти (на вибрані позиції). Поділіться з друзями і отримаєте знижку + 10 %
Samsung – -5% на розрахунок картою віза (до кінця літа)
Золотий вік – до кінця літа, якщо натуральне каміння 1 прикраса -5%, дві- 10%, 3 – 15%
На другу обручку- 5 %
Золота країна – на золото – 33%
На діаманти -40 % до кінця літа
Ягуар – літній розпродаж до -30% на усю літню колекцію
Книжкова хата – знижки на книги від видавництва тижня
Профлайн – від 5 до 15 % до кінця літа
Badura – розпродаж на літній товар
MilaVitsa- знижки -40 %
Леді – літній розпродаж до -50%
Kadar- – 40% на літню колекцію до кінця серпня
Будинок іграшок – знижки на окремі товари
Scarlet – sale – 40%
Килимовий ярмарок – сезоні знижки до -50%. Знижки 40,50,60 на усі килими До 31.08. 24
Larosso – від 50%
Cosmos – до кінця місяця 30-50%
La milla – від 50 %
Sportcenter- на весь асортимент колекції весна/літо -50%
New balance – знижки до -50 % до кінця місяця
Ryhil – 40-30%
Outlet – знижки на товар з червоними цінниками до 15.08 від 60%
MegaSport – фінальний розпродаж до -60% на все
Yuki- розпродаж до 70% до 31.08.24
Стіл&Стілець – ціни знижено 30,50,70%
Vivien- -50% на літній товар,
після 15.08 -70% до кінця місяця
Модниця – 30% на весь одяг до середини місяця
Sportlife – постійні знижки
Marigo – фіксовані знижки до кінця літа
Giogia -50% до кінця літа на певний товар
Bomond- -50% на асортимент до кінця літа
Luck store – 50% на спортивні костюми
Antrywany – розпродаж літнього одягу
Sportcity- фінальний розпродаж до -60%
Купуєш 2 речі -10%, 3-15% до 05.09
Family – знижки на окремі товари
Adore studio – літній товар -20 % і деякі позиції на -50%
Solo -30% на певний товар
Фокстрот – 1.08-11.09 до 60% гаджети
*Кожен магазин самостійно встановлює розмір знижок, деталі дізнавайтесь у консультантів закладів.