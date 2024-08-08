В «Подолянах» фінальні знижки літнього розпродажу до 70 %

В ТРЦ «Подоляни» фінальні знижки літнього розпродажу – до 70 %*! Безліч акційних пропозицій для оновлення вашого гардеробу та оселі. Купуйте вигідно, а зекономлені кошти донатьте на ЗСУ!

Brocard – 15.07-25.08.2024 ( до 50 % )

Укр Золото -10 % на другу прикрасу до 31.08.24

Люксоптика – До – 50 % на оптику

Секунда / Дека – Знижка до вересня 20 % , повертається від вартості першої покупки на другу покупку.

До -50% годинник за пів ціни

Золота країна – до кінця серпня срібло 1+1= 3, -60 % краща ціна, діаманти 5000= 500

Monte napoleonе -30 % на літню колекцію (до кінця місяця )

Intertop -50 % на літню колекцію від 20.06 до 15.09.2024

Benvenuto – -20-30 % на літню колекцію

Men’s club – 40% на другу одиницю (весь асортимент) до кінця літа

Срібна лінія – На літню колекцію на все – 50 %

Bicycle – літній розпродаж до -70%

Shade – до 20 % на літній асортимент ( до кінця літа )

Sova – на все ( окрім нових колекції) до -45%

Kleo -50% розпродаж

Ajour – на моделі минулого року до 70% до кінця літа

Love you – 70 % на діаманти (до кінця літа)

Marc Aurel- -50% на старі колекції (до кінця літа)

Moda club – -50% на літній товар до 31.08.24

Mida (взуття) – 30% на літні товари

Kristi store – знижки 30%

Cropp – розпродаж до 70% до 07.08.24

Подіум – знижки на літній асортимент

МВМ – до -25% до кінця літа

Sinsay- розпродаж до -50% до кінця літа

Dobra mama – літні знижки до 70%

Шафа – 10% на літню взуття до кінця літа

Vloria- Розпродаж на літній асортимент до 70 %

20% на другу одиницю не акційну

Goldi – на літню колекцію від 70% до кінця літа

Fashion time – на літню колекцію від 20 % до кінця літа

Miss- до -50 % на літній асортимент до кінця літа

Coosh – літня колекція від 50%

Trend – -60% на другу річ з літньої колекція до кінця серпня

Colin’s – літній розпродаж + на товари зі знижками. Купуй 2 отримуй 1 в подарунок

Paloma – розпродаж до -70% з 05.08-18.08

Vivaldi – sale до -70% до 30.08.2024

Solmar – літній розпродаж до -70% (14.06-14.08)

Waikiki – до 70 % на товар з червоною етикеткою

W.E. Outlet – від 50 % на товар

Reserved – літній розпродаж до 70 %. До 20.08.24 або до закінчення товару

Столична ювелірна фабрика – до 15.08.24<span class=”Apple-converted-space”> </span>знижка 10% при курівлі обручки на другу одиницю

До кінця серпня покупки від 7000 тис – 5%, 20000-7 %. -70% на діаманти (на вибрані позиції). Поділіться з друзями і отримаєте знижку + 10 %

Samsung – -5% на розрахунок картою віза (до кінця літа)

Золотий вік – до кінця літа, якщо натуральне каміння 1 прикраса -5%, дві- 10%, 3 – 15%

На другу обручку- 5 %

Золота країна – на золото – 33%

На діаманти -40 % до кінця літа

Ягуар – літній розпродаж до -30% на усю літню колекцію

Книжкова хата – знижки на книги від видавництва тижня

Профлайн – від 5 до 15 % до кінця літа

Badura – розпродаж на літній товар

MilaVitsa- знижки -40 %

Леді – літній розпродаж до -50%

Kadar- – 40% на літню колекцію до кінця серпня

Будинок іграшок – знижки на окремі товари

Scarlet – sale – 40%

Килимовий ярмарок – сезоні знижки до -50%. Знижки 40,50,60 на усі килими До 31.08. 24

Larosso – від 50%

Cosmos – до кінця місяця 30-50%

La milla – від 50 %

Sportcenter- на весь асортимент колекції весна/літо -50%

New balance – знижки до -50 % до кінця місяця

Ryhil – 40-30%

Outlet – знижки на товар з червоними цінниками до 15.08 від 60%

MegaSport – фінальний розпродаж до -60% на все

Yuki- розпродаж до 70% до 31.08.24

Стіл&Стілець – ціни знижено 30,50,70%

Vivien- -50% на літній товар,

після 15.08 -70% до кінця місяця

Модниця – 30% на весь одяг до середини місяця

Sportlife – постійні знижки

Marigo – фіксовані знижки до кінця літа

Giogia -50% до кінця літа на певний товар

Bomond- -50% на асортимент до кінця літа

Luck store – 50% на спортивні костюми

Antrywany – розпродаж літнього одягу

Sportcity- фінальний розпродаж до -60%

Купуєш 2 речі -10%, 3-15% до 05.09

Family – знижки на окремі товари

Adore studio – літній товар -20 % і деякі позиції на -50%

Solo -30% на певний товар

Фокстрот – 1.08-11.09 до 60% гаджети

*Кожен магазин самостійно встановлює розмір знижок, деталі дізнавайтесь у консультантів закладів.