Василь Наконечний, військовослужбовець ЗСУ із села Лідихів Почаївської громади віддав своє життя за волю та незалежність України у війні проти російського окупанта. Про це повідомили в пресслужбі Почаївської міської ради.

Чоловіку було 58 років.

Сьогодні, 8 липня, о 14:00 годині просимо вшанувати та провести в останню дорогу нашого загиблого земляка, та долучитися до траурної процесії в центрі міста Почаїв біля меморіалу Захисників України, – йдеться в повідомленні міської ради.

Колектив Газети “Свобода” щиро співчуває рідним, друзям та побратимам Василя Наконечного з приводу непоправної втрати. Вічна пам’ять Герою.