Їх запроваджують у школах, щоб, у разі небезпеки, можна було викликати наряд поліції, який прибуде в найкоротші терміни для встановлення причини звернення чи надання допомоги.

До п’яти хвилин – час необхідний наряду поліції для прибуття на місце події після спрацювання тривожної кнопки, зазначає Володимир Труш.

Сподіваємося, що у закладах області не виникатиме ситуацій, у яких необхідна участь правоохоронців. Однак, працюємо превентивно, адже школа має бути для дитини територією безпеки, де вона почувається захищеною.