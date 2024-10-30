В окопах немає грішників

Будь-які поділи стосовно соціального статусу, уподобань і поведінки у цивільному житті нівелює війна. Тих, хто за мирного часу мав проблеми із законом, але став на захист країни, звільняють від кримінальної відповідальності або ж зупиняють кримінальне переслідування на час перебування у ЗСУ. Це ж стосується і тих, хто уже на війні утік від війни…

«- Але ж є великі справи, за які варто віддати життя.

– Ні, немає таких справ! Бо життя в тебе одне, а великих справ – як собак нерізаних.

– О боги, та як же можна жити з такою філософією?

– Довго!».

Цей діалог із повісті британського письменника Террі Пратчетта, здається, відобразив нинішнє сум’яття. Ті, хто готові горіти зіркою, давно там, де запекла оборона, або …на небесах. Але на тих, хто хоче жити безпечно і довго, теж поширюється конституційний обов’язок захищати країну. Цей дисонанс став причиною втеч із військових частин, дезертирств, інших злочинів. Але держава дала шанс усе змінити…

Три доби, щоб повернутися до військової частини

Нагадаю, 7 вересня 2024 року набув чинності Закон про декриміналізацію самовільного залишення частини та дезертирства. Норми Закону поширюються військовослужбовців, які вперше вчинили такі дії та планують повернутися на службу.

Що таке самовільне залишення частини або як ще скорочено називають СЗЧ в умовах воєнного стану?

Відповідно до законодавства (стаття 407 ККУ) СЗЧ – самовільне залишення військової частини. В основі цього правопорушення – відсутність дозволу від командування на залишення місця служби або військової частини. Термін відсутності – більше 10 днів.

Люди почасти не розрізняють поняття СЗЧ та дезертирство. Дезертирство полягає в умисному залишенні військовослужбовцем місяця служби або своєї частини з метою ухилення від несення військової служби. А СЗЧ – це тимчасове залишення особою місця служби. Однак в переважній більшості випадків військовий має намір повернутись на військову службу. При відсутності військового більше 10 днів це вже правопорушення, яке передбачає до 3-х років позбавлення волі. Відповідальність за дезертирство – позбавлення волі строком до 7-ми років.

Отже, у вересні внесено зміни до статті 401 ККУ. Особа, яка вчинила СЗЧ або дезертирство вперше, може уникнути кримінальної відповідальності. Для цього потрібно добровільно звернутись до контролюючих органів (суд, прокурор, слідчий) та засвідчити свій намір повернення до військової служби. Але є умови. Це вчинення злочину вперше; добровільне звернення з клопотанням; письмове погодження клопотання командиром чи начальником. Якщо є підстави для звільнення військовослужбовця від кримінальної відповідальності, суд або прокурор мають обов’язково отримати письмову згоду від керівництва військової частини про можливість для військовослужбовця продовжити військову службу.

Якщо суд закрив кримінальне провадження та звільнив від відповідальності особу, обвинувачену за дезертирство або СЗЧ, суд видає ухвалу щодо поновлення військовослужбовця на службі.

Після закриття кримінального провадження особі надається 72 години для повернення на місце служби. Командування військової частини має поновити на військовій службі цього військовослужбовця.

Що очікує на військовослужбовця після поновлення на військовій службі? З того моменту, як він прибуває до військової частини, продовжується дія його контракту. Це означає, що відбувається поновлення виплати заробітної плати, здійснення різних видів забезпечення (речового, продовольчого та ін.). Також військовослужбовцю повертаються соціальні гарантії та пільги, вставлені чинним українським законодавством.

Поїхали до Львова «здаватися» дебеерівцям

Йдеться про десятки тисяч, а може, й сотні тисяч військовослужбовців, які самовільно покинули службу, (не наводжу конкретних цифр, бо вони дуже різняться навіть з уст посадових осіб). Держава дала їм шанс повернутися до військової справи без правових наслідків. Суди, у тому числі і в нашій області, уже розглядають такі справи. Так, нещодавно у Заліщицькому райсуді винесли вердикт у кримінальному провадженні за ч.5 ст.407 Кримінального кодексу України щодо солдата, стрільця-помічника гранатометника відділення охорони. Цього чоловіка мобілізували у січні 2024 року. А 12 травня 2024 року він не з’явився на місце служби, і з цього часу аж до жовтня, тобто півроку, про перебування цього чоловіка ніхто з побратимів та керівництва нічого не знав.

4 жовтня солдат добровільно прибув до четвертого слідчого відділу Територіального бюро розслідувань, розташованого у Львові, і заявив про бажання продовжувати військову службу.

Справу передали до суду. Оскільки командир військової частини погодився прийняти втікача (документи, що це підтверджують, надав суду прокурор), то жодних перепон не було. Суд ухвалив: «Звільнити від кримінальної відповідальності, передбаченої ч.5ст.407 КК України на підставі ч.5ст.401 КК України – для продовження проходження військової служби. Кримінальне провадження закрити – у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.»

Також суд зобов`язав солдата невідкладно, але не пізніше сімдесяти двох годин, прибути до військової частини для продовження проходження військової служби.

17 жовтня аналогічну справу розглянули у Кременецькому райсуді. На лаві підсудних – уродженець району, солдат, майстер відділення інженерних боєприпасів інженерно-саперного взводу військової частини. З кінця червня до жовтня цього року солдат не з’являвся на службі, відтак щодо нього завели кримінальне провадження. Заручившись обіцянкою командира військової частини прийняти його назад, утікач поїхав до Львова «здаватися» дебеерівцям. У результаті – теж звільнений від кримінальної відповідальності для продовження проходження військової служби.

Замість тюрми – до війська

Окрім описаного, є чимало справ, де обвинувачені просять застосувати до них положення ст.81-1 КК України , зокрема, умовно достроково звільнення від відбування покарання та направлення на проходження військової служби за контрактом під час особливого періоду. Нагадаю, відповідно до нової редакції статті 616 КПК під час воєнного стану підозрюваний, обвинувачений, який під час досудового розслідування або судового розгляду тримається під вартою, крім тих, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні злочинів проти основ національної безпеки України, умисного вбивства двох або більше осіб або вчиненого з особливою жорстокістю, або поєднаного із зґвалтуванням або сексуальним насильством, або особливо тяжких корупційних кримінальних правопорушень чи у вчиненні ще ряду кримінальних правопорушень, визначених кодексом, має право звернутися до прокурора з клопотанням про ініціювання перед слідчим суддею або судом питання про скасування цього запобіжного заходу для продовження та/або проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період та/або військової служби за контрактом осіб рядового, сержантського і старшинського та офіцерського складу.

І нарешті, багато судових ухвал стосуються обвинувачених, які зараз перебувають на службі у ЗСУ. Йдеться про різноманітні злочини, як от крадіжки, зберігання чи розповсюдження наркотиків, заподіяння тілесних ушкоджень.

У зв’язку з тим, що обвинувачені призвані на військову службу, суди зупинять судові провадження у кримінальному провадженні під час мобілізації до часу звільнення з військової служби. Копії ухвал скеровують у військові частини й зобов’язують командирів повідомити про факт демобілізації.