В одному із парків Тернополя сьогодні видалятимуть аварійні дерева

Сьогодні, 3 листопада, у парку Тараса Шевченка працівники комунального підприємства проводитимуть роботи з видалення аварійних і сухостійних дерев.
Про це інформують у міській раді.
Згідно з висновками комісійного обстеження, зрізанню підлягають дерева, що мають ознаки сухостою, уражені хворобами або становлять небезпеку для відвідувачів. Зокрема, буде видалено три дерева: дві сухостійні ялини та один багряник, які досягли вікової межі та створюють загрозу для людей.
Роботи виконуватимуться відповідно до чинних норм і з дотриманням усіх вимог безпеки. Просимо відвідувачів парку врахувати можливі тимчасові незручності, дотримуватися правил безпеки та оминати місце проведення робіт.