В одній з українських областей заборонили купувати і продавати нерухомість

Коли місто чи область отримує статус “зона активних бойових дій” на її території відбувається ряд змін, які інколи обмежують дії простого населення. Відтак з 2 березня такий статус отримала Запорізька область включно з обласним центром.

Місцеві нотаріальні компанії відключили від реєстрів, тож тепер люди не можуть проводити жодних маніпуляцій з нерухомістю. Впритул до того, що не можна скласти заповіт, оформити дарчу та багато інших речей.

Коли місто чи область отримує статус “зона активних бойових дій” на її території відбувається ряд змін, які інколи обмежують дії простого населення. Відтак з 2 березня такий статус отримала Запорізька область включно з обласним центром. Місцеві нотаріальні компанії відключили від реєстрів, тож тепер люди не можуть проводити жодних маніпуляцій з нерухомістю. Впритул до того, що не можна скласти заповіт, оформити дарчу та багато інших речей.

Місцеві адвокати кажуть, що це трапилося ще давніше

Місцевий адвокат Денис Штабовенко каже, що це трапилося мінімум три тижні тому і лише зараз отримало розголос. Тепер виконавча служба нічого не може зробити, а нотаріальні контори й зовсім примусово відключили від реєстрів. Найбільше в цьому випадку страждає саме населення.

“Не можна зробити нічого, що вимагає заходу до реєстру: продати квартиру, зареєструвати довіреність, оформити заповіт, оформити спадщину, відкрити підприємця, відкрити фірму, поміняти адресу“, – розповів Штабовенко.

Люди обурені тим, що для прикладу Херсон набагато частіше потрапляє під обстріли. Але при цьому не внесений до зони активних бойових дій і подібних проблем з реєстрами там немає.

Журналісти звернулися в мерію

Наразі з цим питанням вже звернулися до мерії. Журналісти активно розголошують цю історію, щоб знайти їй вирішення. В мерії відповідь не оптимістична.

“Зараз місто внесено до зони активних бойових дій. Згідно з його наказом від вищого керівництва, там є певні моменти, коли закриваються реєстри, забороняються будь-які публікації тощо. Тому, оскільки у нас місто Запоріжжя внесли до наказу до зони активних бойових дій, бо виток — це закриття реєстрів. І це ухвалюється рішення вищим керівництвом і йде через обласну військову цивільну адміністрацію. Держава закрила реєстри, оскільки вона враховує якийсь певний ризик, то чому міська влада має її відкрити? Навіщо?”, – заявила Тетяна Міхєєва заступник начальника управління внутрішньої політики.

Тобто, якщо переповісти це простими словами — мерія нічого вчинити не може.