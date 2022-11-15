В одній з громад Тернопільщини вандали знищили фотозону (ФОТО)

У Козівській громаді невідомі знищили фотозону, яку облаштували у центрі міста.

Про акт вандалізму повідомили на сторінці Козівської селищної ради.

“Була фотозона у центрі Козови…. Нема фотозони… Складно створювати щось там, де чиясь лиха рука руйнує. Але це не може зупинити наміри робити добрі справи для громади”, – ідеться у повідомленні.

На оприлюднених фото видно, що хулігани поцупили гарбузи і квіти, порозкидали сіно тощо.

Зазначимо, що ця фотозона була окрасою міста. Аби зробити світлини у мальовничій локації приходили дорослі, діти і цілі сім’ї. На жаль, і в нас іноді трапляються істоти, котрим більше пасувало б жити за поребриком, серед “братів по розуму”…