15.11.2022 13:18

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В одній з громад Тернопільщини вандали знищили фотозону (ФОТО)

15.11.2022

Ірина Нова

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Тернопільщина, Суспільство, Козівська селищна громада

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У Козівській громаді невідомі знищили фотозону, яку облаштували у центрі міста.

Про акт вандалізму повідомили на сторінці Козівської селищної ради.

“Була фотозона у центрі Козови…. Нема фотозони… Складно створювати щось там, де чиясь лиха рука руйнує. Але це не може зупинити наміри робити добрі справи для громади”, – ідеться у повідомленні.

На оприлюднених фото видно, що хулігани поцупили гарбузи і квіти, порозкидали сіно тощо.

Зазначимо, що ця фотозона була окрасою міста. Аби зробити світлини у мальовничій локації приходили дорослі, діти і цілі сім’ї. На жаль, і в нас іноді трапляються істоти, котрим більше пасувало б жити за поребриком, серед “братів по розуму”…

 

 

Автор: Ірина Нова

Мітки: новини Тернопільщини, події, вандалізм

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