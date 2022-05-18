Мешканців громади закликають бойкотувати мову агресора та допомагати російськомовним українцям вивчати українську і заохочувати їх до цього, повідомляє Тернопільська правда.

Виконком Монастириської міськради зобов’язав обслуговувати відвідувачів у закладах харчування та інших установах або українською, або ж мовами країн Євросоюзу. Також у документі мешканців громади

Рішення виконавчого комітету Монастириської міськради від 16 травня опублікував міський голова Андрій Старух. У ньому йдеться, що відвідувачів установ, організацій та закладів харчування повинні обслуговувати або українською мовою, або ж мовами держав Євросоюзу.