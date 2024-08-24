В обласному художньому музеї триває виставка присвячена світлої пам’яті дружини митця Григорія Лоїка

15 серпня в Тернопільському обласному художньому музеї відбулася презентація виставкового проєкту тернопільського художника Григорія Лоїка @Hre Loik «Майдан. Війна. Маре». Виставку автор присвятив світлій пам’яті дружини Марії. Експозиція узагальнює перелік робіт, що були створені за час Революції Гідності, тимчасової окупації Криму та вторгнення росії в Україну.

Григорій Лоїк – заслужений художник України, член НСХУ, головний художник Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру імені Т.Шевченка. В його доробку художника-сценографа – понад 100 вистав української і світової класики в яких він втілював власну естетику сценічного дизайну. Григорій Лоїк є живописцем, роботи якого вирізняються оригінальною художньо-пластичною мовою. Він є учасником багатьох збірних виставок та автор персональних виставок в Україні та за кордоном – у Польщі та Австрії.

В експозиції представлено 60 творів, у яких втілені ліричні почуття і філософські роздуми митця. Автор розкриває тему протистояння добра і зла в реаліях боротьби захисників України з московським агресором. На полотнах Григорій Лоїк відобразив хронологію найважливіших подій в сучасній історії України: Безвіз, Майдан, Томос, російське вторгнення.

Митець працює на полотні, також із деревом та металом. Попри велику кількість представлених картин, майже кожна робота має одну спільну рису – червону спіральну руну. Її Григорій залишає, як власний QR-код.

Виставку доповнює архівне відео (1998 р.) мистецької акції Григорія Лоїка «Чотири проєкти на український національний прапор» за концептуальною ідеєю поета Нью-Йоркської групи Юрія Тарнавського.

Виставка діятиме до 15 вересня.

Фото: Наталія Мартинюк