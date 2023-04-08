В музеї політв’язнів у Тернополі відбулася презентація збірки віршів «За Україну, за її волю» (фото)

«За Україну, за її волю» під такою назвою в Історико-меморіальному музеї політв’язнів у Тернополі відбулася презентація збірки вибраних віршів поета, учасника визвольних змагань, громадського діяча, воїна УПА на псевдо «Гроза», воїна сотні «Бурлаки», в’язня радянських концтаборів, надзвичайно скромної людини та великого патріота України Зиновія Сердюка.

Відкриття заходу відбулося урочисто – з виконання Гімну українських націоналістів. З доповіддю та добрим словом про побратима виступив старший науковий співробітник музею, політв’язень, побратим Зиновія Сердюка Ігор Олещук – ініціатор ідеї видання цієї книги. Він розповів про автора, зачитав кілька поезій побратима.

Заввідділу музею Уляна Рикун подякувала спонсорам проєкту, а саме – Михайлу Ратушняку, Олегу Караванському, Василю Бесазі, Роману Навроцькому, Любомиру Білику, Володимиру Мосейку.

Чимало добрих слів прозвучало на адресу патріота України Зиновія Сердюка.

А завершився захід вшануванням хвилиною мовчання Героїв, які віддали життя за незалежність України.