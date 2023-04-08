В музеї політв’язнів у Тернополі відбулася презентація збірки віршів «За Україну, за її волю» (фото)

Відкриття заходу відбулося урочисто – з виконання Гімну українських націоналістів. З доповіддю та добрим словом про побратима виступив старший науковий співробітник музею, політв’язень, побратим Зиновія Сердюка Ігор Олещук – ініціатор ідеї видання цієї книги. Він розповів про автора, зачитав кілька поезій побратима.
Заввідділу музею Уляна Рикун подякувала спонсорам проєкту, а саме – Михайлу Ратушняку, Олегу Караванському, Василю Бесазі, Роману Навроцькому, Любомиру Білику, Володимиру Мосейку.
Чимало добрих слів прозвучало на адресу патріота України Зиновія Сердюка.
А завершився захід вшануванням хвилиною мовчання Героїв, які віддали життя за незалежність України.