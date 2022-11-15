В Кременці відбулася виставка тернопільської лялькарки (фото)

Виставка «володарки лялькового царства»

Так друзі називають кременецьку лялькарку Лідію Лапку тому, що такої кількості ляльок у своїх домашніх колекціях, напевне, немає ніхто – 400 (!) експонується у виставковій залі обласного літературно-меморіального музею Юліуша Словацького у Кременці. А нараховує її колекція більше тисячі одиниць, серед них – ляльки із різних куточків України.

Минулого тижня під час відкриття персональної виставки «Душі яскраві грані» Лідія Лапка цікаво й змістовно розповіла про свій творчий шлях і представила власний доробок та колекцію художньої ляльки, яку зібрала упродовж років.

Ляльки пані Лідії динамічні, наче рухомі, адже майстриня поєднала традицію і новаторство, створивши так звану «каркасну мотанку». Весела та яскрава гама кольорів демонструє українське суспільство з його культурою одягу.

Ознайомлюючись із експозицією, відвідувачі поринають у своєрідну казку. Мабуть, тут кожен прагне знайти свою першу ляльку, що залишилася у спогадах про дитинство.

Директор музею Тамара Сеніна привітала авторку та присутніх кременецьких мисткинь із професійним святом – Всеукраїнським днем працівників культури і народних майстрів, вручила подяки за тривалу плідну співпрацю із музеєм. Адже у цей нелегкий час випробувань художниці Ольга Зозуля, Ольга Шевчук, Юлія Янчук, Людмила Блищак, Тетяна Балбус, Світлана Ткачук дарували свій час, знання і талант на майстер-класах та заняттях арт-терапії, організованих у музеї Словацького для дітей та дорослих наших співвітчизників, змушених покинути свої домівки через воєнні дії, які знайшли прихисток у Кременці.

Авторку привітали колеги та друзі, було сказано чимало теплих слів на адресу Лідії Лапки. До речі, п. Лідія ще й пише вірші.

Присутні змогли оглянути виставку у супроводі авторки та рекомендують обов’язково прийти на зустріч з прекрасним «ляльковим царством» кременецької майстрині.