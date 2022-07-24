Нещодавно в актовій залі школи села Кордишів відбулася презентація книги Галини Дацюк та Анатолія Лукащука «Жіноча справа: незабуті історії учасниць підпілля ОУН станиці села Кордишів на Шумщині».

Книга ще минулого року побачила світ у чернівецькому видавництві «Букрек» і вийшла під маркою Тернопільського обласного центру охорони та наукових досліджень пам’яток культурної спадщини (керівник проєкту – Марина Ягодинська). Презентацію видання відкладали через пандемію коронавірусу та військові дії в Україні.

У книжці йдеться про жіночу станицю ОУН волинського села Кордишів, що діяла у 1943–1946 роках. Видання цікаве тим, що ґрунтується на архівних матеріалах та спогадах очевидців. У виданні розповідається про тогочасні репресивно-каральні заходи радянських силових органів проти учасників збройного підпілля ОУН, їх сімей та осіб, які допомагали ОУН і УПА.

У презентації взяли участь директор місцевої школи Інна Кулієва, отець Василь Гнатів, Марина Ягодинська, начальник відділу освіти, молоді та спорту управління освіти, культури, молоді, спорту та туризму Шумської міської ради Світлана Ковальчук.

На презентації були присутні також нащадки репресованих односельців, про долі яких йдеться у книзі.