В Класичному університеті Тернополя обговорили шляхи зміцнення культури академічної доброчесності

У межах Тижня доброчесності у ЗУНУ відбулась онлайн-лекція «Академічна доброчесність та антикорупція: свідомість, прозорість, чесність та відповідальність», у якій взяли участь усі структурно-віддалені підрозділи університету. Спікерами виступили проректор з науково-педагогічної роботи Віктор Островерхов та провідний фахівець з питань запобігання та виявлення корупції Ірина Снігурська.

Метою заходу стала популяризація принципів академічної доброчесності, зокрема прозорості, чесності, справедливості, колегіальності, відповідальності та гуманності. Під час зустрічі учасники обговорили важливість дотримання норм Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про запобігання корупції», а також законодавства у сфері авторського права. Окрему увагу приділили питанням справедливого оцінювання результатів навчання, достовірності інформації про методики та результати досліджень, а також необхідності контролю за дотриманням академічної доброчесності студентами відповідно до внутрішніх положень і кодексів університету.

Було розглянуто основні види порушень академічної доброчесності, серед яких академічний плагіат і самоплагіат, фабрикація та фальсифікація даних, списування, обман та необ’єктивне оцінювання. Наголошено, що такі дії можуть призвести до академічної відповідальності, включно з випадками хабарництва як корупційного правопорушення.

Окремий акцент зроблено на ролі університетських бібліотек у підтримці культури академічної доброчесності. Бібліотеки допомагають студентам і науковцям правильно оформлювати наукові роботи, складати списки джерел, користуватися інституційним репозитарієм та дотримуватися етичних стандартів наукової публікації. Використання антиплагіатних систем було визначено як важливий інструмент для перевірки оригінальності текстів та запобігання недоброчесним практикам.

Під час заходу також підкреслено, що міжнародні стандарти академічної доброчесності є глобальним пріоритетом, який підтримують провідні міжнародні організації з метою підвищення якості освіти та наукових досліджень.

Учасникам нагадали, що доброчесність — це ключова риса особистості, яка формує моральний образ людини. У межах навчання та наукової діяльності це означає самостійне виконання завдань, повагу до авторського права, коректне цитування та надання правдивої інформації. Плагіат та привласнення чужих результатів є неприпустимими.

Одним із важливих напрямів роботи університету визначено створення ефективної системи виявлення плагіату, що сприяє формуванню культури академічної добропорядності серед здобувачів вищої освіти.

