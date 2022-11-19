В Херсон доставлено гуманітарну допомогу з Тернопільщини (фото)

Сьогодні привезли у Херсонську область п’ять фур з гуманітарною допомогою.

Передали продукти харчування, воду, засоби гігієни та інші необхідні речі. Ще три в дорозі, повідомив Володимир Труш в телеграмі.

Наразі на деокупованій Херсонщині люди живуть у вкрай складних умовах. pоciяни знищили там практично всю інфраструктуру – енергетичну, газову, водну, дорожню.

У Херсоні вже обладнано 13 пунктів видачі допомоги населенню. Держава робить все надможливе, щоб допомогти у кожному українцю.

І ми незабаром все відновимо. До цього долучаться усі області нашої країни.

Завтра планується відправити з Тернопільщини нову партію допомоги з медикаментами.