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В Херсон доставлено гуманітарну допомогу з Тернопільщини (фото)

19.11.2022

Роман Васильович

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Тернопільщина, Новини, Суспільство, Україна, Війна з рф

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Сьогодні привезли у Херсонську область п’ять фур з гуманітарною допомогою.

Передали продукти харчування, воду, засоби гігієни та інші необхідні речі. Ще три в дорозі, повідомив Володимир Труш в телеграмі.

Наразі на деокупованій Херсонщині люди живуть у вкрай складних умовах. pоciяни знищили там практично всю інфраструктуру – енергетичну, газову, водну, дорожню.

У Херсоні вже обладнано 13 пунктів видачі допомоги населенню. Держава робить все надможливе, щоб допомогти у кожному українцю.

І ми незабаром все відновимо. До цього долучаться усі області нашої країни.

Завтра планується відправити з Тернопільщини нову партію допомоги з медикаментами.

Автор: Роман Васильович

Мітки: допомога, гуманітарна допомога, Херсон

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