В Херсон доставлено гуманітарну допомогу з Тернопільщини (фото)

Сьогодні привезли у Херсонську область п’ять фур з гуманітарною допомогою.
Передали продукти харчування, воду, засоби гігієни та інші необхідні речі. Ще три в дорозі, повідомив Володимир Труш в телеграмі.
Наразі на деокупованій Херсонщині люди живуть у вкрай складних умовах. pоciяни знищили там практично всю інфраструктуру – енергетичну, газову, водну, дорожню.
У Херсоні вже обладнано 13 пунктів видачі допомоги населенню. Держава робить все надможливе, щоб допомогти у кожному українцю.
І ми незабаром все відновимо. До цього долучаться усі області нашої країни.
Завтра планується відправити з Тернопільщини нову партію допомоги з медикаментами.